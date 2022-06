PP critica que PSOE está "solo" en supresión de tren a Cuenca y Junta dice que defienden una línea "primitiva"

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PSOE se han enzarzado este jueves en las Cortes regionales a cuenta de la supresión de la línea de tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia, con los 'populares' acusando a los socialistas de haberse quedado solos en su posición de eliminar esta línea y el PSOE asegurando que su finalización no es una cuestión económica sino "de utilidad". Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha replicado también al PP manifestando que defender este trazado es defender una línea "primitiva" en lugar de optar por el "progreso".

Un agrio debate que se ha producido en el pleno de las Cortes y en el que incluso el PSOE ha llegado a pedir a la 'popular' María Roldán que retirara algunas de sus expresiones por considerarlas "ofensivas", algo que a lo que la parlamentaria se ha negado hasta en dos ocasiones.

María Roldán, que ha roto durante su intervención el documento con las nueve enmiendas del PSOE a la PNL presentada por el PP por considerarlas "una burla", ha acusado a los socialistas de perpetrar una "masacre" sobre la línea Madrid-Cuenca-Valencia y les ha acusado de estar "solos" en esta cuestión, asegurando que los 'populares' van a defender "a muerte" esta línea ferroviaria.

Roldán ha criticado, entre otras cuestiones, que en el expediente se omiten "documentos esenciales" para que los afectados puedan presentar alegaciones como datos sobre rentabilidad económica y social, usos compatibles a la línea o la evolución de impacto en el desarrollo del territorio, y ha manifestado que si el Plan X Cuenca con el que se pretende sustituir a esta línea "es tan estupendo" hubiera sido "fácil explicarlo con total transparencia y obtener el apoyo de toda la sociedad conquense".

Roldán ha advertido a los socialistas que están "a tiempo de rectificar" su posición sobre este asunto. "Han tenido a centenares de ciudadanos en la calle pidiendo la marcha atrás. ¿No es suficiente para que al menos se lo piensen?", se ha preguntado.

UN PROBLEMA "DE UTILIDAD"

Por su parte, el diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha replicado a Roldán que el PP "solo defiende las cosas cuando está en la oposición", acusando a los 'populares' de "utilizar electoralmente" esta cuestión.

Godoy ha defendido que el fin de esta línea ferroviaria no es un problema económico sino "de utilidad", haciendo hincapié en que las decisiones que se han tomado durante el paso del tiempo, "la mayoría por el Gobierno central", han hecho la vía "no sea útil para mercancías ni para viajeros".

"El Ministerio de Fomento llevaba tiempo intentando tomar esta decisión", ha apuntado, señalando que la línea tenía "fecha de caducidad" ya que esta decisión "no se demoraría más del 1 de enero de 2024, fundamentalmente por las características de la línea".

CS PIDE "DATOS SUFICIENTES"

Mientras, el diputado de Cs Javier Sevilla ha afirmado que desde su partido defienden "esos pueblos que se están vaciando", considerando que hay medidas tomadas que "no favorecen" que se habiten más.

Sevilla ha pedido tener "datos suficientes" para evaluar las modificaciones en el ámbito del transporte en la provincia de Cuenca, lamentando que "de eso hay muy poco" en el expediente.

El diputado naranja ha reconocido que las soluciones "nunca son únicas" y puede haberlas mejores pero siempre que estén evaluadas, aunque ha lamentado que en Castilla-La Mancha "hay muy poco apoyo a la vertebración del territorio".

MANTENER LA LÍNEA "NO ES PROGRESO"

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha sido el encargado de poner el punto y final al debate, y lo ha hecho espetando al PP que está defendiendo una línea "primitiva" y que pretende "rechazar cualquier acuerdo que conlleve inversión". "Quieren que las cosas se queden como están y eso no es progreso", ha argumentado.

Hernando ha desgranado que la línea Madrid-Cuenca-Valencia es una vía sin electrificar, con un tren que circula a entre 60 y 120 kilómetros por hora, con una duración de viaje de siete horas entre Madrid y Valencia, dos viajes por sentido, 37 viajeros por servicio diario y 17 en el tramo con más tránsito. "No es una crítica, es un dato, una conclusión que nos dice que nadie lo coge porque no es útil y las cosas que no son útiles se tienen que cambiar", ha manifestado.

En este punto, ha incidido en que el PP no quiere que se aprovechen "las inversiones que está dispuesto a hacer el Ministerio", acusando a los 'populares' de que, en la época en que ostentaban el Gobierno central, estaban "dispuestos a que no hubiera tren gratis y a cambio de nada".

"En lugar de que haya paradas de AVLO que también nos unen con Utiel prefieren que sigamos tardando siete horas en llegar", ha continuado, criticando que desde el PP tampoco apoyen que haya lanzaderas entre la Estación Fernando Zóbel y el centro de Cuenca, que exista un servicio de transporte por carretera "más rápido y eficaz" o que haya un Plan Astra.

Por otra parte, ha considerado que las enmiendas planteadas por el PSOE a la PNL del PP merecían que los 'populares' "se hubieran sentado al menos a escucharlas", citando entre ellas apostar por un servicio de transporte intermodal, incrementar las frecuencias de AVE entre Madrid y Valencia, fomentar el transporte sensible a demanda, promover una vía verde o apostar por la movilidad sostenible.