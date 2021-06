PP y Cs exigen un 'no' unánime de Cortes a indultos y PSOE, que admite que no es el momento, pide alternativas

Junta acusa al PP de ser correa de transmisión "mal engranada" en este asunto y de no hacerlo de "manera eficaz"

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos y el PP han coincidido este jueves en pedir un 'no' unánime de todo el arco parlamentario de las Cortes de Castilla-La Mancha a los indultos a los presos del procés, mientras que el PSOE, que ha reconocido que "quizá no sea el momento", ha pedido a los 'populares' y a la formación naranja que propongan alternativas a los mismos.

Así se ha pronunciado los tres partidos durante el debate general relativo a la concesión de indultos a los condenados por sedición y su repercusión para la unidad de España y Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Popular.

Ha sido la diputada de Cs Carmen Picazo quien ha abierto el debate criticando que el PSOE haya intentado que este debate no se celebre en las Cortes con la "excusa absurda" de que los indultos exceden la competencia autonómica.

En este sentido, ha señalado que ella, como castellanomanchega, está "muy preocupada" por los indultos al igual que el resto de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. "¿Quién ha dicho que los indultos

excedan la competencia autonómica?", ha señalado.

Picazo ha afirmado que Cs no se limita a debatir sobre este asunto y tras afear a PP y PSOE que utilicen los debates para acusarse los unos a los otros, ha agregado que este asunto no admite un "uso partidista" ni frivolidad porque "es gravísimo que Sánchez este dispuesto a hacer lo contrario de lo que prometió a los españoles por querer estar unos meses más en La Moncloa"

En este punto, ha asegurado que Pedro Sánchez no está utilizando los indultos como una "medida de gracia" sino como un "chantaje" de sus socios de Gobierno. "En esa España de dos velocidades que impone el nacionalismo y que ustedes aceptan --ha dicho al PSOE-- Castilla-La Mancha siempre está en el vagón de cola", ha lamentado.

La resolución de Cs, que ha sido aprobada por unanimidad, pide al Gobierno Regional que inste al Ejecutivo central a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos del procés condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos.

EL PP PIDE EXPLICACIONES

Desde el PP, la primera en tomar la palabra ha sido la diputada Lola Merino, que ha pedido explicaciones al PSOE del hecho de que haya intentado durante las últimas semanas prohibir y evitar que "un debate tan importante" como este llegara a las Cortes.

Con todo, Merino ha afirmado que el Parlamento regional debe ser "una voz unánime" de los castellanomanchegos contra los indultos y que todos los diputados del hemiciclo regional deben posicionarse de forma "unánime", en contra de los golpistas.

En el segundo turno de los 'populares' ha sido el líder regional de la formación, Paco Núñez, el que ha tomado la palabra para señalar que la "única realidad" sobre este asunto es que es el PSOE el que está dispuesto a sacar a los independentistas de las cárcel cuando España está "por encima de todos" y ha añadido que el 90 por ciento de los castellanomanchegos están en contra.

Así, se ha preguntado para qué quiere Pedro Sánchez sacar a los independentistas de la cárcel, respondiendo él mismo que es para seguir en su sillón el La Moncloa; y ha afirmado que si García-Page no vota hoy en contra de los indultos no servirá "para nada" lo que ha dicho en los medios de comunicación nacionales.

"O sí --ha continuado-- porque se verá que su palabra no vale para nada y que a la hora de la verdad vota en contra de lo que dice y lo que le ha dicho el señor Pedro Sánchez".

Por último, ha propuesto que salga adelante el 'no' a los indultos con una propuesta de resolución en la que no haya ningún logotipo de ningún partido del arco parlamentario. "Traigamos una sola resolución, no queremos que el Gobierno de España dé indultos a quien ha querido romper el país. Se lo propongo a Cs y PSOE, hacer una sola resolución, la del pueblo de Castilla-La Mancha".

La resolución del PP, que ha sido rechazada, pide, entre otros asuntos, que los indultos nunca debieran ser ni de origen ni de finalidad política y que deberían dirimirse responsabilidades políticas si mañana se indultara y pasado mañana volvieran por el mismo camino los mismos independentistas, ya que constituiría un ridículo histórico. "En consecuencia, antes de nada, hay que exigir que pidan perdón y que se comprometan a no volver a hacer lo mismo porque si no, sería claramente inconstitucional".

PSOE: "NO SE DAN LAS CIRCUNSTANCIAS"

Desde la bancada socialista, el diputado Fernando Mora ha manifestado que hay "muchos" ciudadano que creen que el problema catalán necesita una solución de paz a otros les suscita dudas y otros "tenemos serias dudas", ha indicado, para agregar que en los momentos actuales "no se dan las circunstancias adecuadas para los indultos.

Tras señalar que es necesaria una solución que pase por la constitución y las leyes, Mora ha lamentado que "otros" quieran radicalizar sus posturas convocando manifestaciones para sacar de ello rédito electoral. "Lo importante para ellos es que le vaya mal a Gobierno aunque le vaya mal a España".

Así, ha acusado al PP de haber fomentado el independentismo y de haber "hostigado y echado leña al fuego". "No hizo nada para solucionar esta cuestión y jugó a mirar para otro lado. También Cs ha ayudado con recogida de firmas o el boicot a los productos catalanes".

"El independentismo no esperaba otro tipo de reacción", les ha espetado a 'populares' y partido naranja Mora, quien les ha preguntado a dónde quieren ir en esta cuestión acusándoles de no tener alternativas y no saber dónde ir ante la problemática catalana.

La resolución del PSOE, que ha sido aprobada, hace constar su opinión de que no se dan las circunstancias adecuadas para la concesión de un indulto a los condenados por el procés en el momento actual y muestra su rechazo a cualquier estrategia de agitación ciudadana que pretenda más división, que no ofrece ninguna solución sino más conflicto.

"UNA CORREA DE TRANSMISIÓN MAL ENGRANADA"

Para cerrar el debate ha tomado la palabra el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, quien ha acusado a Núñez y al PP regional de ser una "correa de transmisión mal engranada" en este asunto y de no hacerlo de "manera eficaz".

"Han pensado siempre más en los votos que en lo que quiere España porque cuando empezó todo esto se retroalimentaban ustedes y los independentistas, que estaban encantados de que montaran una campaña en contra de sus productos y recurrieran el estatuto. De aquellos polvos estos lodos", ha afirmado.

Ha aludido a las palabras de Núñez en las que ha dicho que el 90 por ciento del los castellanomanchegos están en contra de los indultos, para señalar que entre ese 90 por ciento está el Gobierno de Castilla-La Mancha y coincidir con Fernando Mora en que "no se dan las circunstancias" para los mismos.

También ha afeado a Cs y al PP que en sus propuestas de resolución

no haya alternativas para saber qué hacer con respecto al problema catalán y cuáles son las alternativas. "Hay que tener altura de miras para encontrar una solución y no puede ser buscar siempre el enfrentamiento para buscar en el corto plazo los votos".