PP dice que Bellido esgrime ahora falta de unanimidad para no celebrar el pleno sobre impuestos: "Es un hombre de paja"

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha vuelto a solicitar este lunes la celebración de un pleno monográfico sobre el modelo fiscal y económico más adecuado de Castilla-La Mancha, iniciativa que ha vuelto a ser rechazada, según los 'populares', por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, que ha esgrimido --según el PP-- falta de unanimidad en la Junta de Portavoces para no convocarlo.

Una respuesta, según la portavoz de los diputados del PP, Lola Merino, "insólita, inédita e inmoral". "Hoy ha quedado retratado el presidente de las Cortes como el hombre de paja" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recalcado Merino.

"Es triste ser el presidente de las Cortes y no pintar absolutamente nada y no tener potestad ninguna", ha señalado la dirigente del PP, quien considera que Bellido se ha sacado hoy "un conejo de la chistera" para evitar que García-Page explique a los castellanomanchegos en las Cortes "por qué no quiere bajar los impuestos".

Merino ha recordado a Bellido que la celebración del pleno monográfico que se realizó en febrero del año pasado sobre fondos europeos a petición del PSOE se celebró "sin unanimidad" y la solicitud no contaba con el visto bueno de la Mesa de las Cortes.

A su juicio, "es vergonzosa la degradación democrática que estamos viviendo en las Cortes de Castilla-La Mancha con este hombre de paja de Page, que es en lo que se ha convertido el presidente de las Cortes".

También ha acusado a Bellido de "incumplir" continuamente el Reglamento y los acuerdos que se toman en la Junta de Portavoces. "Está vulnerando los derechos de los grupos parlamentarios y, concretamente, vulnera el derecho del Grupo Popular", ha argumentado.