PP espera que Page reconozca a la Plataforma del Tajo y al Gobierno de Ramos "por su éxito judicial"

Publicado 22/03/2019 12:57:03 CET

TOLEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Toledo Carmen Riolobos se ha mostrado confiada en que en el acto del Día Mundial del Agua, que este viernes celebra el Gobierno regional en Talavera de la Reina, el presidente regional, Emiliano García-Page, "apoye de verdad a aquellos colectivos como la Plataforma en Defensa del Tajo de la ciudad que lleva mucho años trabajando para explicar a todos los ciudadanos e instituciones cuál es la situación del río, o apoye a aquellos como el PP y el equipo de Gobierno del de Ayuntamiento de Talavera que ha tenido éxito judicial en este sentido".

Preguntada en rueda de prensa por este acto institucional, que la Junta Electoral considera lícito a pesar de que el PP pidiera que no se celebrara, Riolobos también ha dicho que espera que en él el presidente regional "diga la verdad". "Los únicos que hemos conseguido cosas en materia de agua hemos sido los del PP, porque Cospedal en cuatro años consiguió el doble que Bono en 30", ha defendido.

"Espero que en este acto Page no haga propaganda y publicidad, pero contará una milonga campera en materia de agua. Todos sabemos que detrás eso no hay nada, y eso lo dicen los integrantes de la Plataforma en defensa del Tajo de Talavera, que esperan que algunos políticos, y estoy convencida de que se refieren al señor Page, no se apunten los tantos de la gente que ha hecho un trabajo importante en defensa del agua en Talavera y del río Tajo", ha señalado.

Por último, Riolobos ha finalizado lamentando que ni PSOE ni Podemos quisieran este jueves debatir y aprobar por unanimidad en las Cortes autonómicas una resolución en defensa del agua para la región y los castellano-manchegos, como propuso su formación, pues ha considerado que adelantarse de este modo a la celebración del Día Mundial del Agua que se conmemora este viernes hubiera sido un "golpe de efecto espectacular".