PP incorpora al alcalde de Puertollano a sus listas al Congreso y relega a Rosa Romero al segundo puesto de Senado

Rueda de prensa de Miguel Ángel Valverde. - PP CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, será una de las principales novedades de la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Ciudad Real para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El regidor ocupará el cuarto puesto de una lista que volverá a encabezar Carmen Fúnez, mientras que en el Senado se produce otro movimiento significativo, ya que Rosa Romero pierde el primer puesto que ocupó en las elecciones de 2023 y pasa al segundo, por detrás de Raúl Valero.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde, durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las candidaturas que la dirección provincial elevará al Comité Electoral Nacional para su ratificación el próximo lunes.

La principal incorporación al Congreso es la de Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Puertollano desde 2023 y vicepresidente de la Diputación Provincial, a quien Valverde ha presentado como uno de los "grandes activos" del partido tras conseguir que el PP gobernase en una ciudad donde no lo había hecho durante cuatro décadas.

Sin embargo, su posición como número cuatro dificultará su llegada al Congreso al corresponder sólo cinco diputados a la provincia de Ciudad Real.

La candidatura estará encabezada, como ya se había anunciado, por Carmen Fúnez, vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP y persona de la máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo.

En el segundo puesto repetirá Enrique Belda, mientras que la alcaldesa de Argamasilla de Alba y vicepresidenta segunda de la Diputación, Sonia González, asciende desde la quinta posición que ocupó en 2023 hasta la tercera.

La lista se completará con Miguel Ángel Ruiz en cuarto lugar y la alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, en el quinto.

Como suplentes figurarán Joaquín Dotor, Eva María de la Rosa Galván y Felipe López López.

Los cambios también alcanzan a la candidatura al Senado, aunque en este caso el PP mantiene a los tres parlamentarios que consiguieron representación en las anteriores elecciones generales.

La principal novedad es el cambio en el orden de los candidatos.

Raúl Valero, actual senador, exalcalde de Montiel y portavoz provincial del PP, pasa del tercer puesto al primero, desplazando a Rosa Romero, que encabezó la candidatura en 2023 y ahora ocupará la segunda posición.

Romero, exalcaldesa de Ciudad Real y una de las dirigentes históricas del PP provincial, fue además la candidata al Senado más votada en la provincia en las anteriores elecciones, con 116.965 sufragios.

Por su parte, Leopoldo Sierra, alcalde de Daimiel y también senador, pasa del segundo al tercer puesto.

Valverde ha defendido la experiencia de los tres candidatos y ha destacado especialmente la trayectoria política y de gestión de Romero.

El presidente provincial ha asegurado que las candidaturas reflejan la estabilidad interna del PP y ha expresado su confianza en que el Comité Electoral Nacional las ratifique el lunes sin modificaciones.

SIN NOTICIAS DE UNA UNIÓN DE PP Y VOX AL SENADO

Preguntado por las conversaciones entre las direcciones nacionales del PP y Vox para explorar fórmulas de colaboración electoral al Senado, Valverde ha asegurado que la dirección nacional de su partido no le ha trasladado ningún acuerdo ni negociación concreta que afecte a Ciudad Real.

La posibilidad de un entendimiento sigue abierta, teniendo en cuenta que Vox todavía no ha presentado su candidatura al Senado por la provincia, aunque el dirigente popular ha advertido de las dificultades legales que podrían plantear determinadas fórmulas.

En concreto, ha señalado que existen "limitaciones legales a la hora de introducir personas que estén afiliadas a otro partido dentro de las listas de otro", y ha diferenciado esa posibilidad de la constitución de una coalición o agrupación electoral dentro de los plazos establecidos.

No obstante, ha apuntado otras alternativas, como que alguna formación renuncie a presentar candidatos al Senado en determinadas provincias o que se alcancen acuerdos relacionados con los senadores por designación autonómica.