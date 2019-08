PP C-LM insiste en constituir una mesa de trabajo para hacer "frente común" en defensa de intereses hídricos

Actualizado 08/08/2019 14:27:21 CET

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha insistido este jueves en la necesidad de constituir una mesa de trabajo para hacer un frente común en la región en defensa de los intereses y recursos de Castilla-La Mancha en materia de agua.

"Ésta es la posición firme del PP al respecto y que vamos a seguir exigiendo al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page", ha defendido Agudo, que ha asistido a las Fiestas de Valmojado, según ha informado en nota de prensa el partido.

Y es que la responsable del PP regional ha lamentado que "cuando Page tiene la oportunidad de exigir al Gobierno de España soluciones a los problemas de Castilla-La Mancha, de nuevo vuelve a perder esa oportunidad, como ha hecho recientemente delante de la ministra de Transición Ecológica, en una reunión vacía y sin soluciones, de bonitas palabras y muchas sonrisas, pero que no supuso ni un solo paso para solucionar el grave problema del agua en Castilla-La Mancha".

"La realidad es muy distinta a lo que nos vende el PSOE, 13 meses de Gobierno del PSOE en España, 13 trasvases del Tajo al Segura y sin ninguna solución", ha denunciado la secretaria regional del PP, quien ha lamentado que "los castellano-manchegos no han sacado nada en claro de esa reunión, no saben ni lo que quiere Page ni lo que quiere Pedro Sánchez, porque el PSOE no pone solución al grave problema del agua en esta comunidad autónoma".

En este sentido, ha vuelto a pedir a Page que recoja el guante tendido por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. "Así, desde nuestra región las fuerzas políticas haremos un frente común para blindar los interés hídricos de la región, para defender el agua en cantidad y calidad, para garantizar los recursos en Castilla-La Mancha, el desarrollo social, empresarial y de la agricultura, así como la prioridad de la cuenca cedente", ha dicho.

"Necesitamos un pacto regional que recoja las reivindicaciones y demandas de la sociedad de Castilla-La Mancha, desde la unidad, como región y no como partidos políticos, para garantizar que el agua sea un elemento fundamental en el desarrollo de la región y no de enfrentamiento entre los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma", ha agregado Agudo.

Por último, ha explicado que en esa mesa de trabajo debe estar representada la sociedad castellano-manchega, las organizaciones e instituciones implicadas y también técnicos en la materia, "para dejar fuera los intereses políticos de todos los partidos y centrarnos en blindar los intereses presentes y futuros de una Castilla-La Mancha unida y con el mismo mensaje y reivindicación, para asistir así a ese Pacto Nacional por el Agua por el que desde el PP venimos abogando".