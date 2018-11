PP C-LM asegura que no prosperaría un posible recurso del PSOE ante el TC contra la supresión de los sueldos

Actualizado 10/12/2012 14:43:02 CET

TOLEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha señalado este lunes que un posible recurso de inconstitucionalidad del PSOE al Proyecto de Ley de reforma del Reglamento de las Cortes --que hará efectiva la supresión de los sueldos de los diputados regionales-- "no tiene ninguna posibilidad de prosperar".

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Cañizares ha indicado que los socialistas "se han retratado con este tema, como en otros, como un partido preocupado por los sueldos y no por la región" y eso --ha añadido-- "intentan camuflarlo con posibles recursos de inconstitucionalidad" que no podrán ganar.

Según ha explicado, el texto está calificado por la Mesa de las Cortes y, por tanto, cuenta "con informes jurídicos de los servicios de las Cortes", convencido de que lo que el PSOE hace son "justificaciones para evitar su retrato ante la sociedad y no lo consigue ni con eso".

En cuanto a las enmiendas que el PSOE ha presentado al Proyecto de Ley --que se verán en Comisión a finales de esta semana o principios de la próxima-- el diputado 'popular' considera "difícil" que se llegue a un acuerdo, ya que lo que busca la oposición es "que esto no pase y no se tramite y no salga adelante" y sobre esas premisas, ha añadido, "es muy complicado llegar a acuerdos con el PSOE".

Francisco Cañizares ha señalado que el PP "sigue absolutamente firme en sus convicciones" respecto a este texto normativo --que entrará en vigor el 1 de enero-- con la idea de "dar ejemplo a los ciudadanos desde la responsabilidad y desde el ejercicio de sacrificio de los políticos".

PRESUPUESTOS

De otro lado, el portavoz del Grupo Popular se ha referido a las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 de la Junta de Comunidades, que se debatirán este martes y miércoles, y especialmente a las del PSOE, que en su mayor parte son "repetidas" y "metidas por rellenar y cubrir expediente".

Es por ello, y por el hecho de que los socialistas hagan "desaparecer partidas sin rubor y sin preocuparse de las consecuencias terribles que puede tener eso para determinados sectores", por lo que el PP cree que los socialistas no van a poder ser atendidos en sus reivindicaciones.

Según ha declarado Cañizares, su grupo parlamentario no pretende "pasar el trámite" sino "sacar las mejores cuentas posibles para la región, y mejorarlas es complicado".