PP C-LM "asume y respeta" las decisiones del Comité Electoral Nacional respecto a las lista del Senado

La secretaria general del PP, Carolina Agudo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha señalado que respeta y asume la decisión que tome el Comité Electoral Nacional de su partido después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya defendido que Vox no se presente al Senado en las provincias donde no pueda lograr escaño.

Así ha reaccionado, a preguntas de los medios, en rueda de prensa después de que el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, haya defendido que, ante las elecciones generales del 29 de noviembre, Vox no se presente al Senado en aquellas provincias donde no puede lograr escaño y que el Partido Popular corresponda "ese gesto".

Respecto al pacto de PSOE y Frente Amplio en la Cámara Alta, ha afirmado que "Emiliano García-Page está entregado al sanchismo y también tiene que tragar con que los comunistas de Sumar concurran juntos en una lista al Senado".

Preguntada por el hecho de que Benjamín Prieto sea el número 2 de la lista del Partido Popular de Cuenca al Congreso y si con esta decisión se da por zanjado las desavenencias en el partido a nivel provincial, Agudo ha señalado que a las elecciones del próximo 29 de noviembre se presenta "el mejor equipo" que cuenta con la "confianza" del Alberto Núñez Feijóo y del presidente del PP regional, Paco Núñez.

CAMPAÑA CON IA

Sobre el vídeo hecho con Inteligencia Artificial del PP a nivel nacional, y por lo que Leyre Díez ha reaccionado señalando que se querellará contra el PP, ha afirmado que la exmilitante "va a tener que explicar muchísimas cosas ante los juzgados españoles antes de querellarse contra nadie".