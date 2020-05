PP C-LM carga contra Gutiérrez por "hablar en nombre del Gobierno" cuando "no es más que el número 2 del PSOE"

Recuerda que Núñez no pudo enumerar sus 100 propuestas en el último pleno porque el PSOE "no le permitió hablar más de 25 minutos" por su "empezo de que el Parlamento se parezca cada día más al de Venezuela"

TOLEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha cargado contra el secretario de Organización del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, ya que a su juicio parece hablar en nombre del Gobierno autonómico cuando "no deja de ser nada más que el número 2" del PSOE, por lo que "da la impresión de que desconoce lo que es la separación de poderes y el Estado de Derecho". "Quizá pase demasiado tiempo en el Palacio de Fuensalida al lado del presidente de la Junta y confunda sus responsabilidades, cosa que no debería hacer usted".

En una carta abierta dirigida a Gutiérrez, ha recordado que la interlocución desde el PP con el Ejecutivo se mantiene entre "la vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Guarinos", quien "lleva esperando más de una semana a que el número dos del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, tenga a bien convocarla", un Ejecutivo que "dice impulsar un pacto en Castilla-La Mancha".

"No sé si usted no se entera o no se quiere enterar. Quizá el sábado estaba tan obnubilado por los disparates que dijo su jefe en las Cortes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, volviendo a insultar a los médicos e, incluso, llegando a mentir en relación a la falta de respiradores, que no escuchó al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien avanzó algunas propuestas de las más de 100 que hemos presentado en los primeros 40 días de pandemia", insiste Agudo.

Lamenta, además, que Núñez no pudiera decir todas sus propuestas "porque el empeño del PSOE de que el Parlamento se parezca cada día más al de Venezuela y no le permitió hablar más de 25 minutos frente a las cinco horas del Gobierno".