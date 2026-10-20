PP C-LM critica que Junta presente presupuestos cuando este dinero "no mejora la vida de los castellanomanchegos"

Archivo - Tania Andicoberry en rueda de prensa. - PP C-LM - Archivo

TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, ha cuestionado que el Gobierno regional haya presentado los presupuestos de la Comunidad autónoma cuando este dinero no sirve "para mejorar la vida de los castellanomanchegos".

Andicoberry ha señalado que "García-Page presume de tener dinero de sobra, pero los castellanomanchegos siguen esperando que ese dinero se traduzca en mejores servicios públicos, menos impuestos y más oportunidades".

En este sentido, ha planteado una serie de preguntas que el presidente regional y su consejero deberían responder.

"Si hay tanto dinero, ¿por qué Castilla-La Mancha sigue teniendo unas cifras de pobreza cercanas al 34%? ¿Por qué no se destinan más recursos a ayudar a las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes?", ha dicho.

Además, ha preguntado "¿por qué las residencias de mayores de Castilla-La Mancha denuncian una financiación insuficiente de sus plazas? ¿Por qué no se firma el concierto social que llevan años reclamando las entidades del tercer sector y se permite que estos colectivos sufran cada mes para poder prestar sus servicios?", tal y como ha informado el PP en nota de prensa.

La dirigente del PP también ha preguntado por qué, después de once años de Gobierno de Page, "siguen sin solucionarse las listas de espera sanitarias y continúa pendiente la recuperación de la carrera profesional de los sanitarios".

"¿Por qué no se invierte más en mejorar la sanidad pública, reducir las listas de espera y garantizar una atención sanitaria de calidad a todos los castellanomanchegos?", ha insistido.

Andicoberry ha cuestionado igualmente las prioridades del Ejecutivo autonómico en materia de infraestructuras.

"Si sobra el dinero, ¿por qué no se construyen las autovías autonómicas que llevan años pendientes? ¿Por qué no se impulsan nuevas plataformas logísticas y suelo industrial que permitan atraer empresas, generar empleo y aprovechar nuestra posición estratégica?".

Asimismo, ha reclamado explicaciones sobre los problemas que atraviesa el transporte escolar.

"¿Por qué no se mejora la financiación del transporte escolar cuando las propias empresas están denunciando que las condiciones económicas ponen en riesgo la continuidad del servicio?", ha cuestionado la parlamentaria del PP.

CAMPO DE C-LM

La vicesecretaria general también ha puesto el foco en el campo castellanomanchego. "¿Por qué no se destinan más recursos a garantizar la rentabilidad de agricultores y ganaderos? ¿Por qué no se impulsa de verdad el relevo generacional y se ayuda a los jóvenes que quieren incorporarse al campo?".

Andicoberry ha considerado especialmente difícil de justificar que el Gobierno regional presuma de disponer de recursos económicos y, al mismo tiempo, no acometa las rebajas fiscales que reclama el Partido Popular.

"Si Page dice que hay dinero, ¿por qué no baja el IRPF a las familias? ¿Por qué no bonifica al 99 % Sucesiones y Donaciones? ¿Por qué no reduce los impuestos a la compra de vivienda, especialmente para los jóvenes? ¿Por qué no alivia la carga fiscal de agricultores, ganaderos y autónomos?", ha destacado.

Finalmente, Andicoberry ha recordado que Emiliano García-Page lleva más de once años gobernando Castilla-La Mancha y ha reclamado que explique por qué continúan pendientes tantas actuaciones.

"Después de once años, Page no puede seguir utilizando cada presentación de presupuestos para anunciar soluciones a problemas que los castellanomanchegos llevan demasiado tiempo esperando que se resuelvan", ha incidido.

"Page presume de que le sobra el dinero, pero se niega a acometer muchas de las inversiones, mejoras de servicios públicos y rebajas fiscales que necesita Castilla-La Mancha".

Andicoberry ha concluido señalando que "Castilla-La Mancha necesita que cada euro de sus presupuestos sirva para mejorar la sanidad, ayudar a nuestros mayores, apoyar al campo, construir infraestructuras, reducir la pobreza y aliviar los impuestos de las familias".