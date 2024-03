El PP de C-LM insiste en cargar contra Page por la Ley de Amnistía y el canon del agua

TOLEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha insistido nuevamente en sus críticas contra el Gobierno de Castilla-La Mancha y su presidente, Emiliano García-Page, por la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, el líder regional del PP ha afirmado que este jueves de "un día negro" para la historia democrática del país, y ha criticado que los 8 diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso votasen a favor de la Ley, responsabilizando a García-Page, tal y como ha informado el PP por nota de prensa.

"Ningún castellanomanchego alcanza a comprender qué hace el PSOE de Page votando sí a esta Ley de Amnistía", ha declarado Núñez, afirmando que la posición de voto de los diputados socialistas en el Congreso genera sentimientos "de pena y traición" a la población castellanomanchega.

"Después de mucho titular, de los paseos por los medios de comunicación, y de mucho hablar de que estaba en contra de la amnistía, a la hora de votar, los diputados de Page votan sí con Sánchez", ha añadido, acusando nuevamente a Page de anteponer los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los de la población de Castilla-La Mancha.

CANON DEL AGUA

En el mismo sentido que Núñez, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Santiago Serrano, ha afirmado que Emiliano García-Page "pudo ordenar a sus 8 diputados no votar a favor de la Ley de Amnistía; pudo advertir a Sánchez que sus diputados no iban apoyar una Ley que rompe la igualdad entre españoles; pudo ordenar a sus secretarios provinciales que se opusiesen en el último Comité Federal a la Ley; pudo pedir un Comité Federal extraordinario para rechazar el texto; pudo convocar un Comité Regional del PSOE para rechazar la Ley o pudo acudir al Senado cuando fue convocado junto al resto de presidentes autonómicos y no lo hizo".

Durante una rueda de prensa concedida en la sede regional del PP, Serrano ha insistido en la misma línea que Núñez, y ha afirmado que Núñez se ha puesto "del lado de Sánchez y de los que tienen como hoja de ruta romper el país", dejando "de lado" a unos castellanomanchegos que se quedaron "sin un presidente que los defienda".

De otro lado, Serrano se ha referido a la aprobación del nuevo canon del agua en las Cortes regionales este jueves, afirmando que con su aprobación, el Ejecutivo castellanomanchego pretende recaudar 38 millones de euros, "independientemente de la situación de los ciudadanos y las empresas", algo que, además, tendrán "que recaudar los ayuntamientos".

En esta línea, el viceportavoz del Grupo Popular ha celebrado la presencia de cerca de 300 alcaldes que se concentraron ante el Palacio de Fuensalida para rechazar "un impuesto injusto" que "no tiene justificación", ya que va a generar "quebraderos de cabeza a los alcaldes, pero también a ciudadanos y empresas".

Serrano ha lamentado que Page "no tenga voluntad de solucionar la situación crítica del campo", ya que ayer rechazó suspender tres tasas para aliviar la carga fiscal de agricultores y ganaderos.

"Page eligió el no al sector primario y al campo de Castilla-La Mancha. El no querer solucionar los problemas de las explotaciones agrícolas y ganaderas", ha indicado.