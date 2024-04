PP C-LM propondrá un nuevo consenso en materia hídrica en el pleno de las Cortes que debatirá sobre el trasvase

CUENCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, buscará un nuevo consenso político en materia de agua en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha de este jueves, en el que se abordará un debate general sobre el trasvase Tajo-Segura.

El dirigente 'popular' ha subrayado que "el agua es fundamental" para el desarrollo de la región y ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de "alentar permanentemente los conflictos y utilizar un lenguaje bélico para referirse al agua", en lugar de aplicar el Pactó Regional del Agua "que Emiliano García-Page ha rechazado".

Por ello, Núñez ha asegurado que volverán a pedir ese consenso en materia de agua tanto a PSOE como a Vox, un acuerdo "que defienda los intereses de Castilla-La Mancha" con una propuesta que desarrollará en la sesión de este jueves.

Núñez ha asistido a la inauguración del Día del Libro en Cuenca, donde se ha reivindicado como un ávido lector y ha querido enfatizar el trabajo de los profesionales de este mundo, comenzando por los escritores "porque sin la capacidad de llenar de aventuras, ilusión y pasión una hoja en blanco, no habría libros".

Sin embargo, en este día el presidente del PP castellanomanchego ha querido hacer una mención especial para los libreros y papeleros "porque lo están pasando mal por las nuevas tecnologías y hay que reivindicar el papel del librero de siempre, que te aconseja, que no te pone pegas para cambiarte un libro si dos personas te han regalado el mismo el día de tu cumpleaños, que te consigue el libro de la escuela que necesitan tus hijos en dos o tres días, al que puedes pagar al día siguiente los libros que te has llevado si te has dejado la cartera".

"Creo que los pequeños negocios forman un papel fundamental y hoy hago un llamamiento a todos los castellano-manchegos a que sigamos visitando las papelerías y librerías de nuestro barrio", ha pedido Núñez.

En esta inauguración del Día del Libro también ha estado presente la diputada nacional del PP de Cuenca, Beatriz Jiménez, que ha incidido en la necesidad de apoyar este tipo de iniciativa "porque es fundamental la lectura en todas las etapas de la vida y, sobre todo, que los pequeños la cojan desde que son chiquitines".

La también concejal del Ayuntamiento de Cuenca ha animado además a leer cosas sobre la historia de la ciudad y ha aprovechado la ocasión para recordar que en el pleno de la próxima semana pedirán el traslado del archivo histórico, que en estos momentos está guardado en el centro cultural Aguirre, a las dependencias de la Casa del Corregidor.