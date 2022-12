PP ofrece quitar el cese de Montero del informe de Igualdad y PSOE se abre a negociarlo para lograr unanimidad

La consejera de Igualdad acepta que se incluya la petición para modificar la ley del 'sólo sí es sí'

Condena el asesinato machista de Albacete y el asesinato de dos niñas en Quintanar del Rey a manos madre, guardia civil de profesión.



TOLEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha ofrecido al PSOE retirar la petición de cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su propuesta a la resolución sobre violencia de género que se vota este jueves en las Cortes regionales si de este modo se puede lograr la unanimidad en la Cámara, si bien ha señalado que sí se debería incluir por parte de los tres grupos la petición para modificar la ley del 'sólo sí es sí'.

Este cambio de postura lo ha trasladado la diputada del PP María Roldán en el primer punto del orden del día del pleno de este jueves, en el que se abordaba la resolución de la Comisión de Igualdad en relación con el Informe de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha del año 2021.

Los 'populares' han cambiado de parecer en este matiz después de que el pasado 30 de noviembre no votaran a favor de dicho informe en comisión parlamentaria, al incluir como condiciones la petición de modificación de la ley del 'sólo sí es sí' y la de dimisión de la ministra Montero.

"Todos están de acuerdo en que hay que cambiar la ley, en aras de llegar a un consenso para llegar a la unanimidad de esta Cámara. Salen a la calle violadores pederastas o delincuentes. Reconsideren la propuesta para conseguir la unanimidad. Los hechos son muy graves", ha afirmado.

La resolución del PP, incluía un párrafo adicional por el cual pretendían que la Cámara castellanomanchega pidiera expresamente revertir por la vía de urgencia la ley del 'sí es sí'.

"Para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación", expresaba el texto, que añadía asimismo la solicitud de toma de medidas por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "en orden al inmediato cese de la Ministra de Igualdad".

PSOE RECOGE EL GUANTE

En respuesta este ofrecimiento, la diputada socialista Rosario García Saco ha aceptado el guante lanzado por Roldán para negociar esta cuestión. "Vamos a hablar, vamos a tomar ese ofrecimiento que nos ha hecho esa renuncia a pedir la dimisión de la ministra y vamos a hablar para llegar a un acuerdo para poder lanzar un mensaje de unidad", ha manifestado.

No obstante, ha afeado a la parlamentaria del PP que en comisión parlamentaria no quisiera quitar esta parte que pedía el cese de Montero y no aceptara el matiz ofrecido por los socialistas, porque le parecía "insuficiente", aunque ha mostrado su disposición a negociar ahora este punto para trasladar una acción unitaria en violencia de género.

Este matiz del PSOE ofrecía al PP incluir en la resolución una petición al Ministerio de Igualdad "a ser sensible" a lo que están viviendo las víctimas de agresiones sexuales sin descartar una modificación de la ley del 'sí es sí', de cara a que "ningún agresor se vea beneficiado".

FERNÁNDEZ PIDE A PP SU APOYO

En su turno de palabra, la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha dado su visto bueno a que la resolución incluya esa demanda para modificar la ley del 'sólo sí es sí', confiando en que a nivel formal sea posible introducir este matiz, con la aprobación del letrado de las Cortes.

De no ser posible incluir este cambio a nivel normativo --eliminando la alusión al cese de la ministra Montero--, Fernández ha rogado que el PP recapacite y apoye igualmente esta resolución para dar un mensaje de unanimidad, que ha sido la tónica habitual en el Parlamento de Castilla-La Mancha.

"Es tan sencilla y tan básica. Si no fuera posible la modificación, aprobemos esta resolución por unanimidad, por las víctimas y por sus familias, que se lo merecen. Gracias por su esfuerzo", ha remarcado.

Asimismo, ha reiterado sus discrepancias con los defectos de la norma nacional, reconociendo el dolor de las víctimas y la injusticia que puede suponer las rebajas de penas de agresores sexuales.

Por su lado, la diputada de Ciudadanos Elena Jaime ha pedido al PP que apoye la resolución, y que esta no se vea tergiversada por la ley 'del sólo sí es sí', una normal nacional que no es objeto de debate en este pleno.

"Cuando quieran hablamos de la ley nacional, no es el espacio adecuado, deberíamos estar unidos. Por las víctimas les pido que sigamos juntos en esta lucha, no podemos dar un paso atrás", ha reclamado Jaime.

RESOLUCIÓN

La resolución aprobada en la pasada comisión con el voto favorable de PSOE y Cs reconocía el "dolor de las mujeres y niñas que sufren violencia de género", y mostraba "su condena por la violencia que se ejerce tanto en el ámbito de la pareja o expareja, como en el resto de manifestaciones violentas que lesionan la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres".

Igualmente, en virtud de lo aprobado, el Parlamento se comprometía "a trabajar desde la unidad parlamentaria en la toma de decisiones encaminadas a la eliminación de la violencia de género y a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres"; creyendo "necesario disponer de los recursos suficientes para seguir prestando servicios de información y atención especializada en los centros de la mujer, atención a menores o servicios de atención telefónica".

Para proseguir con la implantación y desarrollo de políticas públicas contra la violencia de género, estimaba necesario reeditar el Pacto de Estado Contra la violencia de Género, con presupuesto suficiente para seguir impulsando medidas que garanticen una sociedad más igualitaria; al tiempo que las Cortes solicitaban al Gobierno Regional continuar con la implementación de políticas con perspectiva de género, que garanticen la igualdad en toda la acción de Gobierno".

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha arrancado este jueves en el Convento de San Gil de Toledo con un minuto de silencio de condena por el asesinato machista el pasado fin de semana en Barrax (Albacete), el asesinato esta jueves de dos niñas de 9 y 11 años en Quintanar del Rey (Cuenca) presuntamente a manos de su madre, guardia civil de profesión.