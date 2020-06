PP, dispuesto a colaborar pero cree que Page no quiere que aporte

TOLEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Benjamín Prieto ha incidido este lunes en que desde su formación están "dispuestos a colaborar" en beneficio de la región y los castellanomanchegos pero ha señalado que precisamente lo ocurrido este domingo fue un "ejemplo" de que "quien no quiere que el PP aporte ideas y propuestas" es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

A preguntas de los medios, en una rueda de prensa previa a la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Cortes, sobre el pacto alcanzado entre Ciudadanos, PSOE y Gobierno regional, para la reconstrucción de Castilla-La Mancha --que incluye una Comisión de Estudio sobre el coronavirus en el Parlamento regional--, Prieto ha asegurado que el responsable autonómico del PP, Paco Núñez, ha aportado ideas en varias ocasiones y en todas las materias para "todo lo que pueda servir".

"Estamos dispuestos a colaborar y a que las propuestas que se traen en las Cortes se reflejen en los ciudadanos. No estamos ni por un asomo apartados de cualquier instrumento o herramienta que contribuya a fortalecer a Castilla-La Mancha", ha comentado.

No obstante, ha señalado que el hecho de que en el acto del Día de la Región celebrado este domingo, no se diera cabida a ningún representante del PP o de Cs no es, a juicio de Prieto, "responder a lo que los ciudadanos nos están pidiendo, que es unidad y que vayamos todos en la misma dirección", lamentando, una vez más, que García-Page no haya tenido "más altura de miras".