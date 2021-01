El PP pide a Adif habilitar un transporte alternativo mientras esté suspendida la conexión por tren Cuenca-Valencia

CUENCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Popular en la Diputación de Cuenca José Ramón Ubiedo ha exigido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, (Adif) que habilite un transporte alternativo en la comunicación de Cuenca y los municipios por donde discurre la vía del tren convencional con Valencia. "Llevábamos sin tren en ninguno de los sentidos casi 20 días", ha denunciado.

Esta semana se ha puesto por fin en marcha la conexión con Madrid pero la de Valencia, a pesar de que se había anunciado para el jueves, 28 de enero, sigue sin circular", ha explicado el también alcalde de Víllora, según ha informado en nota de prensa el partido.

"Es una falta de respeto y de consideración para todos los que vivimos en estos pueblos que Adif se limite a informarnos con un simple cartel que vamos a seguir sin tren, sin especificar el tiempo que estaremos así, y, sobre todo, sin darnos una solución que pasaría por habilitar una fórmula que permita desplazarnos, como puede ser un autobús", ha reiterado el también diputado 'popular'.

"El cartel en el que Adif anuncia que la conexión Cuenca-Valencia sigue suspendida no pasa de ser un folio de papel, con el logo de la empresa pública, en el que escuetamente cita a los temporales 'Filomena' y 'Hortense' como causantes de que la línea siga interrumpida y deja claro que no hay medios alternativos de transporte. Piden disculpas por las molestias, pero este problema ya no admite más disculpas", ha denunciado.

Para el primer edil de Víllora, en el problema del ferrocarril en la provincia de Cuenca, "parece que el Gobierno de España nos toma literalmente el pelo. Mientras el ministro de Fomento, José Luis Ábalos anuncia nuevas conexiones de tren de Madrid con Levante, no hace ni caso a la provincia de Cuenca, y eso que desciende de Carboneras de Guadazaón.

Ubiedo ha lamentado que tanto la Diputación conquense como la Junta de Comunidades, "estén pasando de puntillas por este grave problema y que se sitúen de perfil cuando se trata de defender los derechos de los ciudadanos de Cuenca a poder contar un transporte público digno". De ahí que haya concluido pidiendo a ambas administraciones que les "defiendan en Madrid para recuperar las frecuencias que tenían los trenes con anterioridad a la pandemia".