PP pide dimisiones por el "despropósito" de la vacunación en dos centros de la Diputación de Albacete

ALBACETE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Albacete, Antonio Martínez, ha exigido la dimisión del diputado del Área de Sanidad, Francisco García Alcaraz, ya que su gestión ha convertido el proceso de vacunación de la residencia de mayores 'San Vicente de Paúl' en un "auténtico despropósito".

Este viernes la Diputación de Albacete informaba de que ha pedido a la Consejería de Sanidad que investigue si ha existido alguna anomalía en el proceso de vacunación de la residencia de mayores San Vicente de Paúl y la Unidad de Media Estancia, que atiende a pacientes con enfermedades mentales.

"Si esta dimisión no se produce exigiremos que se le cese en sus funciones por parte del presidente de la Diputación", ha avisado el portavoz del Grupo Popular, según ha informado en nota de prensa el partido.

"Hemos podido conocer que se han vacunado a trabajadores que no prestan, ni han prestado nunca, servicio en la Residencia de San Vicente de Paúl o a ex trabajadores ya jubilados de la Diputación Provincial de Albacete", ha alertado Antonio Martínez.

"No es responsabilidad de los actuales trabajadores de la Diputación ya que la Institución para la que trabajan les ha ofrecido vacunarse y ellos no tienen porqué saber si se estaba cumpliendo o incumpliendo un protocolo. La responsabilidad del diputado del servicio es extrema ya que siendo sanitario no tiene ninguna excusa para haberse saltado los protocolos", ha añadido.

"Desde el Grupo Popular pedimos que el vicepresidente que coordina SVP, Juan Ramón Amores, explique inmediatamente, y de manera clara y precisa, todo el proceso de vacunación, los motivos por los cuales se han incumplido los protocolos, saber los razones por las cuales se ha vacunado a ex trabajadores de la Diputación y, en todo caso, aportar luz a un procedimiento que ha sido gestionado de manera muy deficiente", ha insistido el portavoz del Grupo Popular en la Diputación.

Por último, ha dicho no entender que no se haya vacunado a las auxiliares de Ayuda a Domicilio dependientes del Consorcio de Servicios Sociales, que evidentemente son un sector muy sensible, "y se le haya propuesto a otros trabajadores saltándose todos los protocolos existentes".