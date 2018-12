PP pide "responsabilidad" política a un concejal de Puertollano sancionado por dopaje

Publicado 22/12/2018 20:03:17 CET

PUERTOLLANO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) ha pedido al concejal de Educación y Juventud, Víctor Castro Mateo, que adopte la "decisión política más responsable" tras conocer que ha sido sancionado con cuatro años de suspensión deportiva tras dar positivo en clembuterol en el Campeonato de España Master de Marcha celebrado en diciembre de 2017, en el que obtuvo la medalla de oro, según ha publicado el organismo internacional antidopaje Athletics Integrity Unit.

"Este no es el ejemplo para los niños y los jóvenes que se adentran en el atletismo y en el deporte de nuestra localidad; independientemente de ser amateur o profesional, se trata de un deportista sancionado por dopaje y un representante de nuestra ciudad", ha lamentado el PP, para el que este concejal "debería dar las explicaciones oportunas a la ciudadanía y tomar la decisión política más responsable", asevera en nota de prensa.

"El dopaje, durante cualquier fase del deporte, es una forma de robar el derecho de los deportistas limpios a participar en una competición justa", subraya. "El deporte exige juego limpio, competir en igualdad de condiciones y el dopaje constituye falta de honestidad, de dignidad y un fraude por infracción de las normas del deporte", insiste el PP.

"El concejal ha sido alabado y laureado por sus logros por la alcaldesa Mayte Fernández, que lo presentaba como imagen y Marca Puertollano; y ahora, después de conocer la inhabilitación por dopaje ¿cómo puede justificar lo injustificable?, ha remarcado la formación política.

Por su parte, el edil ha asegurado, en declaraciones a La Tribuna de Ciudad Real, que "conscientemente" no ha tomado esa sustancia, que tampoco le aporta un "beneficio" en su disciplina atlética. "Practico deporte por ocio y diversión, tengo recurrido este caso y me he puesto a disposición de los organismos competentes para lo que haga falta", ha subrayado.