PP pregunta a Page por el plan de empleo que "prometió" a la comarca de Villar de Cañas

TOLEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha preguntado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dónde está el plan de empleo que "prometió" a la comarca de Villar de Cañas (Cuenca) y que, según dicen los 'populares', iba a crear 1.000 puestos de trabajo en la zona.

"Ese plan no existe, García-Page nos ha vuelto a mentir con esta cuestión", ha sentenciado la diputada regional del PP Ana Guarinos en rueda de prensa, quien ha pedido al presidente regional garantizar el desarrollo, las inversiones y los puestos de trabajo en la zona.

Así ha reaccionado la parlamentaria después de que el Consejo de Administración de Enresa haya decidido renunciar a los procesos de adjudicación de cuatro licitaciones relativas a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas.

Guarinos, que hasta que no se produzca un acuerdo definitivo se permite dudar "de la veracidad de todo lo que se dice" en relación con esta infraestructura, ha asegurado que le "preocupa" la actitud del Gobierno de Castilla-La Mancha en relación a este tema, "ya que dice que no quiere el ATC y promete un plan de empleo que no existe".

Asimismo, ha dicho que si uno se desplaza a Trillo y Zorita se puede comprobar que son lugares "maravillosos" donde hay almacenes temporales individualizados. "Los almacenes temporales individualizados sí que los quiere García-Page, parece ser, pero los almacenes temporales centralizados no", ha apuntado.

Guarinos ha recordado al Gobierno regional que en la comarca de Villar de Cañas los vecinos han apostado por el ATC y es por ello que ha solicitado a la Junta de Castilla-La Mancha "una solución y una alternativa" y ha rechazado las declaraciones "irónicas" que se están haciendo estos días en relación a la creación del ATC.

Cuando la diputada del PP habla de declaraciones "irónicas" se refiere a la auditoría que ha anunciado el presidente regional reclamará para conocer los gastos generados con motivo del proyecto de construcción del ATC y a quién ha ido a parar dichos gastos.

PAGE LLAMA LA ATENCIÓN

A su juicio, este tipo de peticiones del presidente castellanomanchego son una forma de "llamar la atención" porque "ya no sabe como llamarla". "Que García-Page salga haciendo este tipo de declaraciones me parecen muy poco serias de su parte, porque en esta región todo el mundo recordamos cómo actuó García-Page en las negociaciones del pelotazo urbanístico en Seseña".

"A lo mejor hay que hacer una auditoría sobre quién participó en las negociaciones, que no lo hemos sabido nunca, de Seseña y cómo se consiguió el pelotazo urbanístico porque en todo ello participó García-Page", ha denunciado Ana Guarinos.