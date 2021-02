PP recurrirá la convocatoria del pleno por no haber sido calificado antes por la Mesa

TOLEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha protestado por la convocatoria de un pleno monográfico en el Parlamento autonómico, a petición del PSOE, sobre los fondos europeos para la lucha contra la COVID-19 y su incidencia en la región, afirmando que esta solicitud todavía no había sido calificada por la Mesa de las Cortes, por lo que ha definido la convocatoria como una actuación "caciquil" de la Cámara que, ha avanzado, será recurrida por su partido.

La diputada del PP y vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Guarinos, ha asegurado que las solicitudes deben ser previamente calificadas por la Mesa de las Cortes antes de ir a pleno, "que fue lo que pasó cuando PP y Cs pedimos un pleno monográfico para la hostelería y la economía", por lo que ha reiterado que tanto el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, como el presidente regional, Emiliano García-Page, están utilizando el Parlamento castellanomanchego "como si esto fuera un cortijo al servicio del PSOE".

"Bellido no quiere controlar al Gobierno y el Gobierno no quiere ser controlado, y han encontrado el tándem perfecto. Esto no solo se ha convertido en un cortijo del PSOE sino que además la separación de poderes no existe y existe una sumisión absoluta de estas cortes y de su presidente a García-Page", ha criticado.

Guarinos también ha hecho referencia a que García-Page es "el presidente que menos intervenciones ha realizado" en las Cortes, lamentando que "no se somete a ningún control parlamentario" y acusando al Ejecutivo autonómico de estar "cada día más alejado de la sociedad civil".