PP Talavera espera explicaciones "detalladas" del Ayuntamiento sobre el Capital Fest como colaborador del evento

TOLEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en Talavera de la Reina (Toledo) ha pedido "explicaciones exactas y detalladas de exactamente qué ha ocurrido" en torno al Capital Fest celebrado el sábado en la ciudad, que ha motivado distintas quejas por parte de los participantes, y que aclare "de quién es responsabilidad" y también si se "ha proporcionado a los promotores todas las facilidades a la hora de realizar este evento".

Para el portavoz del PP, Santiago Serrano, lo sucedido con este festival "no se puede volver a repetir porque es inaceptable que Talavera, que aspira a ser una ciudad que acoja grandes eventos, no puede ofrecer la imagen que ha dado con el Capital Fest", tanto a los visitantes, como a los asistentes y a los artistas que forman parte de ese cartel, ha informado el PP en un comunicado.

Si bien es cierto que una organización privada y el promotor tiene que dar todas las explicaciones, también lo que es que es una colaboración público-privada y por tanto, el Ayuntamiento, "también había dado supuestamente todos los parabienes a la organización del evento", sobre todo en materia de seguridad. La comparecencia del concejal responsable del Talavera Ferial "pidiendo a su vez explicaciones a los promotores, no es lo que esperaban los talaveranos", ha aclarado.

Serrano ha agradecido la actuación que realizaron tanto Bomberos como Cruz Roja y el resto de servicios municipales "para asegurar y garantizar que no ocurriese ningún hecho más grave de lo que ya sucedió en el desarrollo de este festival".

"Lo que nos llama la atención es que la prisa que se dio el Ayuntamiento a la hora de vender este festival no se la ha dado a la hora de dar explicaciones en relación con lo ocurrido en este evento", ha indicado.

CONCENTRACIÓN

De otro lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular ha preguntado a la alcaldesa, Agustina García Élez, "por qué no acudió a la concentración para reclamar el soterramiento de las vías del tren" convocada por SOS Talavera, "donde los talaveranos volvieron a salir a la calle para decir alto y claro que no quieren un muro que coarte nuestro desarrollo".

Serrano ha indicado que, tal como se había avanzado, el PP de Talavera apoyó esta concentración, no sólo desde la ciudad sino también con la visita de la secretaria general regional, Carolina Agudo, o con compañeros del PP de Navalmoral de la Mata y de comarcas cercanas.

El también presidente local del PP ha explicado que los talaveranos no sólo demandaban el paso del AVE soterrado en la ciudad, sino también un ferrocarril digno. Por eso, la pregunta "que todo el mundo se hacía es dónde estaba la alcaldesa de Talavera".

"Hay que liderar la llegada del AVE a Talavera tal y como los talaveranos quieren y tal y como la ciudad necesita, y ese liderazgo le corresponde única y exclusivamente a Agustina García, porque para eso la han votado", ha apostillado Serrano.

Por eso, ha insistido en que el Ayuntamiento de Talavera "tiene que ser la principal administración a la hora de defender los intereses de la ciudad", y los talaveranos se preguntan "qué tenía mejor que hacer Agustina García en el día de ayer que estar del lado de todos los talaveranos, defendiendo el soterramiento".

Además, el portavoz ha preguntado a la alcaldesa "si va a ser capaz en alguna ocasión de llevar la contraria a todos los jefes, bien sean de Toledo o de Madrid". Por eso, le ha recordado las recientes declaraciones de Emiliano García-Page, que dijo que el soterramiento era "una cuestión menor y no prioritaria, y la alcaldesa no dijo absolutamente nada".

"Desde el Partido Popular de Talavera esperamos que de una vez por todas la alcaldesa asuma el mandato que le han dado todos los ciudadanos en las elecciones, asuma el liderazgo de esta ciudad y reivindique lo que es justo para todos los talaveranos", ha reiterado.

Por otra parte, también ha preguntado al Ministerio de Transportes sobre el momento en que piensa hacer pública la resolución de las alegaciones planteadas al estudio informativo, "y si la alcaldesa lo va a reclamar", ya que por ahora "sólo hemos tenido retrasos constantes"; y el propio estudio informativo fue publicado con retraso, y ahora estamos en una fase de prórroga en la resolución de alegaciones.

Santiago Serrano ha dicho "que es de traca" que la Junta de Comunidades en el Pleno de las Cortes en el que el Partido Socialista votó 'no' al soterramiento, "se desmarcase también con un estudio complementario que no es necesario, puesto que la alternativa del soterramiento debe figurar en el Estudio Informativo "y todo lo que no sea reivindicarlo es echar balones fuera".