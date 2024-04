PP y Vox aprueban sus primeros presupuestos como gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Ciudad Real

CIUDAD REAL, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Partido Popular y Vox han sacado adelante los primeros presupuestos de su coalición en el Ayuntamiento de Ciudad Real para el año 2024.

Unas cuentas, que ascienden a 84,2 millones de euros, y que se constituyen como la "piedra angular" del gobierno conformado por PP y Vox para "cambiar la manera de gobernar" en la capital.

Así lo han dictaminado este viernes los once concejales del Partido Popular y los cuatro de Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real en una sesión plenaria que, según la oposición, llega casi cinco meses tarde.

Unos presupuestos, que tal y como ha destacado el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda, Guillermo Arroyo, serán "los más altos de la historia" en el Ayuntamiento de Ciudad Real, con un total de 84,2 millones de euros previstos y diferentes inversiones a realizar como la rehabilitación de la Casa de la Cultura de los Jardines del Prado, cuyo proyecto cuenta con una partida que supera los dos millones de euros.

El objetivo de estas cuentas, según Arroyo, será ofrecer un mayor alivio fiscal a los ciudadanos; promover un desarrollo económico decidido; impulsar las tradiciones de la ciudad como la Semana Santa o La Pandorga, así como una apuesta decidida por las inversiones en la capital.

En lo que respecta a inversiones, el equipo de Gobierno contempla solicitar una operación de crédito por valor de 6,5 millones de euros para acometer diferentes actuaciones.

Entre ellas se encuentra la rehabilitación completa de la antigua Casa de la Cultura, ubicada en los céntricos Jardines del Prado y cerrada a cal y canto desde el 2010, por valor de dos millones de euros.

En este apartado también se encuentran partidas para el mantenimiento de instalaciones deportivas y construcción de nuevas por valor de 500.000 euros; otros 687.000 euros para la renovación completa de los equipos informáticos del Ayuntamiento de Ciudad Real, así como 140.000 para mejorar las comunicaciones de la Policía Local y 50.000 para la construcción de nuevos fosos en el cementerio municipal.

A estas cuantías habría que sumar otros 12,9 millones de euros de diversas actuaciones que están pendientes de ejecutar, como las obras de peatonalización de diferentes calles del centro de la capital, la rehabilitación de la calle Severo Ochoa, la construcción del parque en memoria de las víctimas de la pandemia, las obras de renovación de abastecimientos y la renovación de asfaltados en diferentes vías, entre otras inversiones.

En cuanto a impuestos, el concejal de Hacienda ha reconocido que los presupuestos contemplan una "merma recaudatoria" de un millón de euros debido a que el Ayuntamiento de Ciudad Real ingresará menos por la bajada de tipos del Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI), así como por el descenso del ICIO.

Merma que "se verá compensada por otro lado", ya que el Consistorio ingresará más "gracias a la mejora de la gestión tributaria" en la recta final de 2023 y a la recaudación de un millón de euros más provenientes de la cesión del IRPF por parte del Estado, las plusvalías y el ICIO por el incremento en el número de obras en la ciudad.

El proyecto de presupuestos contempla incrementos importantes de crédito para organismos autónomos, como el IMPEFE, con un 23% más, para poner en marcha el plan de empleo municipal, así como el Patronato Municipal de Deportes, que verá incrementada su partida un 14% para aumentar las ayudas a los clubes deportivos de la capital.

Asimismo, también se dará un "gran impulso" a las tradiciones populares de la capital, pues la partida destinada a subvencionar las cofradías de Semana Santa crecerá un 25%, mientras que la Concejalía de Festejos verá incrementado su presupuesto en un 13% para fomentar la celebración de La Pandorga y otras actividades como la feria.

RECHAZADA LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PSOE

La enmienda a la totalidad, presentada por el Grupo Socialista y apoyada por la única concejala de Ciudadanos, ha sido rechazada.

La portavoz socialista, Sara Martínez, ha afeado al equipo de Gobierno que "no sepan" planificar y no tengan "una estrategia de ciudad definida" al presentar unos presupuestos que llegan casi cinco meses tarde y que "no son beneficiosos ni para la capital ni para sus vecinos".

Asimismo, también ha recordado que el PSOE, durante su etapa al frente de la Alcaldía de Ciudad Real con Pilar Zamora a su cabeza, consiguió reducir la deuda municipal a cero, criticando que ahora el Consistorio se vaya endeudar al solicitar un préstamo de 6,5 millones de euros.