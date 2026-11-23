El portavoz del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha avanzando este lunes que, de cara al próximo pleno municipal, los tres grupos políticos en el Consistorio han acordado presentar conjuntamente una proposición para exigir al Gobierno central la rehabilitación íntegra del tramo caído del Puente Viejo, toda vez que el Grupo Municipal Socialista se ha sumando a la propuesta de PP y Vox.

El portavoz ha recordado que esta iniciativa se suma a las numerosas actuaciones que viene realizando el Ayuntamiento para reclamar una solución al Ministerio de Cultura y a la Junta de Comunidades, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Ha recordado que desde el Ayuntamiento se han enviado más de una docena de cartas para reclamar la rehabilitación integral del Puente Viejo, tanto al Ministerio como a la Junta de Comunidades.

En rueda de prensa García-Barroso ha subrayado que desde el Consistorio se ha solicitado reiteradamente información sobre el proyecto, pero también un compromiso presupuestario que permita ejecutar la restauración, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"No nos bastaba simplemente con que nos informaran de cuáles eran los detalles técnicos del proyecto, para saber cuál es el alcance y la naturaleza y características de la rehabilitación, pero sobre todo conocer la cuantía económica porque el dinero del Ministerio no se veía por ningún lado y no se ve como se prometió el Ministerio", ha señalado.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya cumplido el compromiso de realizar una restauración "inmediata" del puente, mientras que también ha recordado que la Junta ofreció medios y estudios "sin que hasta la fecha se haya conocido una solución definitiva".

El portavoz ha defendido que el equipo de Gobierno continuará reclamando una respuesta institucional y presupuestaria, recogiendo también la reivindicación ciudadana que se puso de manifiesto en la manifestación que tuvo lugar ayer en las inmediaciones de puente y que respaldó el equipo de Gobierno con el alcalde a la cabeza, para exigir la recuperación de este elemento patrimonial de la ciudad.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Con respecto al pleno del próximo viernes, García-Barroso ha señalado que desde el Grupo Municipal Popular se busca una declaración conjunta de los tres grupos centrada en la violencia contra las mujeres.

Hay dos proposiciones presentadas por PSOE y Vox en materia de violencia de género, y desde el PP se persigue buscar una solución conjunta para que la Corporación pueda trasladar "un mensaje unívoco frente a esta lacra".

El portavoz ha detallado que existen diferencias de enfoque entre ambas iniciativas y ha explicado que la sociedad, ante este "grave problema y el cáncer que supone todavía la violencia contra la mujer, lo que quiere es que se aborde de una forma conjunta".

Ha apuntado además que el Partido Popular suscribió institucionalmente el Pacto Contra la Violencia de Género, "y por eso creemos que hay que lanzar un mensaje unívoco a la sociedad".

García-Barroso ha insistido en que la intención del PP es que el debate plenario se centre en la violencia contra las mujeres; "debemos dejar de lado cuestiones que no sean estrictamente las útiles y necesarias para eliminar esta lacra".

El portavoz ha explicado que ha convocado a los portavoces municipales para intentar alcanzar un acuerdo entre los tres grupos y trasladar al Pleno una declaración conjunta.