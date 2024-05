PP y Vox tachan de inacción a Junta en nuevos regadíos y PSOE responde que "no compra" el mensaje catastrofista

TOLEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Vox y del PP se han mostrado muy críticos en el pleno de las Cortes regionales con la "inacción" del Gobierno de Emiliano García-Page en cuanto a la modernización y transformación de los regadíos en Castilla-La Mancha pese a que así lo anunció en su campaña electoral, exigiéndole ahora que cumpla con lo que se comprometió, petición a la que desde el Grupo Parlamentario Socialista han respondido reconociendo que sigue habiendo necesidades pero han defendido que "se está trabajando bien".

"No le voy a comprar el mensaje de catastrofismo y abandono de nuestros regantes", ha señalado el diputado socialista Antonio Sánchez, quien ha coincidido en que hay que seguir avanzando en la modernización de regadíos y su importancia para desarrollo socioeconómico, pero "no el análisis de la situación".

"No hay parálisis ni abandono" sino más de 200 millones euros para modernizar más 180.000 hectáreas que va a beneficiar más de 20.000 agricultores, "y no hay mejor compromiso que el de que se haya llegado hasta los 35 millones de euros", ha dicho, insistiendo en que seguirán aumentando los regadíos en función de las posibilidades reales.

Ha sido el diputado David Moreno el que ha tomado la palabra en nombre de Vox, iniciando su intervención refiriéndose a las alegaciones presentadas a las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, donde ha destacado la necesidad de que se apruebe un Plan Nacional de Agua para aumentar "la despensa" de la región, así como "canalizaciones a modo de autopistas del agua" y poner fin a la guerra por este líquido elemento entre regiones.

Una intervención en la que ha exigido al Gobierno de García-Page que realice las inversiones necesarias en obras hidráulicas para almacenar todo el agua posible tras criticar cómo se ha desaprovechado la misma en algunas presas que han tenido que desembalsar por estar casi al límite cuando si hubiera otras creadas se podría almacenar para épocas de sequía.

Desde Vox han pedido al Ejecutivo regional a que inste al Gobierno central a elaborar y aprobar un Plan Nacional del Agua que bajo los principios de solidaridad impulse la interconexión de todas las cuencas y una gestión más eficiente; impulsar la modernización y extensión de los regadíos; instar a la revisión del cumplimiento de los tratados internacionales con Portugal para comprobar que no se vierte al mar más de lo necesario, y aprovechar cada gota del Tajo en beneficio de los españoles.

También han solicitado la realización de un inventario de todas las obras hidráulicas y de las que hay pendientes, un uso eficiente del agua de lluvia, defender a los agricultores frente a la criminalización del uso de regadíos y fomentar el aumento de la superficie de riego, asió como impulsar un programa de ayudas directas a los regantes para la incorporación de las nuevas tecnologías para asegurar el ahorro de agua.

Por su parte, desde el Grupo Parlamentario Popular han querido constatar "la inacción" en la modernización de los regadíos por parte del Gobierno regional lo que ha contribuido al despoblamiento, y han instado tanto al Ejecutivo regional y al de la nación a que incentiven y premien a los agricultores que apuesten por sistemas de riego de alta eficiencia. Asimismo, han pedido subvenciones y formaciones para que los que mejoren en prácticas sostenibles y la regularización de los pozos en las explotaciones del Alto Guadiana, al igual que la construcción de los embalses de Alcorlo y Beleña y facilitar el uso preferente del agua del Alberche para riego.

A ello suman el proyecto de revitalización de Talavera de la Reina como centro neurálgico del sector primario con el respaldo económico para Talavera Ferial y del Ministerio para la modernización de los regadíos; realizar las obras del proyecto del Arroyo de las Parras y establecer un sistema de garantías de dotación para los regadíos de la Cuenca Alta del Segura en la provincia del Albacete, además del comienzo "inmediato" de los fondos comprometidos para inversiones de 250 millones para reactivar el Plan Especial del Alto Guadiana, paralizado desde septiembre de 2022, al igual que regadíos sociales para dinamizar el medio rural.

En representación del Grupo Parlamentario Popular, Lucas Torres, ha señalado ha acusado al Gobierno regional de "falta acción y mala gestión" poniendo "en riesgo" el campo de la región por la desactualización en infraestructuras de regadío, sistemas insuficientes y escaso apoyo institucional.

Según Torres, el anuncio de García-Page "se ha quedado en retórica y inacción", contribuyendo así a una mayor despoblación del medio rural, de ahí que haya propuesto un plan "robusto" para mejorar la gestión agua y regadíos y premiar a los agricultores que apuesten por sistemas de riego eficientes, defendiendo también la conexión entre los embalses de Alcorlo y Beleña como algo "urgente", al igual abordar los regadíos del canal bajo del Alberche y afrontar la problemática generada en el acuífero 23, además de exigir más riegos en las cuentas altas del Segura.

"La modernización de regadíos es una necesidad urgente y los proyectos prometidos han sido desatendidos y la falta inversión no solo retrasa el progreso sino que mata la posibilidad de crecimiento", ha subrayado.

En cuanto a la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, instan al Gobierno de Castilla-La Mancha a elaborar un plan de regadíos que permita abordar los nuevos regadíos de acuerdo a la disponibilidades actuales y futuras previstas, continuar apoyando los existentes y seguir impulsando las mejoras técnicas de regadío para conseguir un uso más eficiente.

Antonio Sánchez ha defendido el trabajo "eficiente y bien hecho" que se está realizando desde la región, donde según ha dicho se ha conseguido hace eficiente casi el 70% de la agricultura y ahorrar más de un 30% de agua, una cifra que, según ha dicho, se sitúa por encima de la media nacional.

Ha señalado que hay un compromiso efectivo que se traduce en atender sus solicitudes pero "hay que ser sensatos porque todos sabemos que más agua no va a haber y que no se pueden ofrecer promesas que no son reales", señalando que la existencia de nuevos regadíos dependerá fundamentalmente de las reservas que existan y de los planes hidrológicos y concesiones.

No comparte la creación de nuevas presas que propone Vox, convencido de que no hacen falta más infraestructuras del embalsamiento de agua no entendiendo que no se apoyen las alegaciones del PSOE en cuanto modificación de las reglas de explotación del trasvase.

Por su parte, en representación del Consejo de Gobierno ha tomado la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para quien si bien es lógico que "cada uno intente llevar el ascua a su sardina", ha pedido rigurosidad a la hora de hablar de la malísima gestión que en este área se está realizando desde el Gobierno regional.

Así, ha señalado que desde el Gobierno seguirán llevando a cabo "todos los esfuerzos posibles" para crear esas nuevas hectáreas de regadío en los lugares donde se pueda, asegurando, no obstante, que algunos no se han llevado a cabo aún o bien por política o por ajustes medioambientales en su momento, pero que "se está trabajando" en ello. "Tenemos que ser más serios como políticos y los agricultores nos tendrán a su lado. Tenemos un plan para realizar esas nuevas 25.000 hectáreas donde sean realizables, pero no por un capricho político", ha concluido.