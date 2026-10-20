El presupuesto de C-LM para 2027 contará con 13.587 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior

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TOLEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de Castilla-La Mancha para el año 2027 contará con un montante total de 13.587 millones de euros, lo que supone un incremente del 5,3% y hasta 683 millones de euros más en términos absolutos si se comparan con los del año 2026.

Así lo ha detallado este martes en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha apuntado que estas cuentas recogen una reducción del 80% de los ingresos procedentes de los fondos europeos de recuperación, que pasan de 600 a 100 millones de euros.

"La mayoría de los fondos europeos finalizan el 31 de diciembre del 2026, excepto para la Consejería de Fomento. Estamos hablando de unos recursos que tienen carácter extraordinario y, además, temporal y distorsionan cualquier comparación que hagamos con los ejercicios precedentes", ha abundado el consejero.

Por tanto, ha detallado que el presupuesto "real" de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2027 es de de 11.974 millones de euros, "que es el resultado de restar a la cifra anterior lo que vamos a destinar a amortizaciones de la deuda, eliminando el efecto de esa reducción de los fondos europeos".

Estos 11.974 millones de euros suponen, según el consejero, un incremento en términos reales del 11,1% respecto al ejercicio anterior, "que nos va a permitir disponer de prácticamente 1.200 millones de euros más que en el ejercicio 2026", ha manifestado.

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