Prieto y Pérez Osma intercambian cámaras en las candidaturas del PP de Cuenca al Congreso y al Senado

Archivo - Benjamín Prieto. Imagen de archivo. - CARMEN TOLDOS/EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Benjamín Prieto será el número 2 de la lista del Partido Popular de Cuenca al Congreso y Daniel Pérez Osma, actual diputado, encabezará la candidatura del Senado, en la que repetirán María Jesús Bonilla y Alejo Miranda, según confirman fuentes 'populares' a Europa Press.

Las candidaturas tienen que ser ratificada por el Comité Electoral Provincial, antes de elevarlas al Nacional, que las refrendará el lunes.

La primera estará liderada, como el partido confirmaba esta semana, por Raquel Oliver, alcaldesa de Beamud, diputada provincial y portavoz del PP de Cuenca desde que José Martín-Buro preside la gestora que dirige en estos momentos la formación en la provincia. Ocupará el puesto de que deja vacante Beatriz Jiménez para centrarse en la candidatura a la Alcaldía de la ciudad de Cuenca.

El expresidente Benjamín Prieto, senador en la última legislatura, pasa a la lista al Congreso, en un gesto que sirve para tender puentes, después de las tensiones internas que ha habido en el PP de Cuenca tras la salida del también alcalde de Fuentelespino de Haro tras trece años al frente del partido.

Sin embargo, se trata también de un movimiento con riesgo, ya que hay encuestas que vaticinan que el PP podría perder un escaño en detrimento de Vox, lo que dejaría fuera de la cámara al histórico dirigente conquense.

Quién sí que se asegura su presencia en las próximas Cortes Generales será el alcalde de Las Valeras, Daniel Pérez Osma, quien cambiará el Congreso por el Senado tras las elecciones del 29 de noviembre.

En la candidatura a la Cámara Alta estarán también dos de los senadores de la actual legislatura: María Jesús Bonilla y Alejo Miranda.