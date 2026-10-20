El primer teniente de alcalde de Albacete encabeza la lista del Partido Popular al Congreso por la provincia

Junta Directiva del PP que elige al primer teniente de alcalde de Albacete encabeza la lista del Partido Popular al Congreso por la provincia. - PP

ALBACETE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Feria y coordinador del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro Cebrián, encabezará la lista al Congreso de los Diputados por el Partido Popular en la provincia.

Así lo ha anunciado el presidente provincial, Manuel Serrano, en el transcurso de la Junta Directiva Provincial celebrada en la tarde de hoy presidida por el presidente regional, Paco Núñez.

Según informa el partido, Navarro cuenta con una "dilatada" trayectoria política ya que es concejal en el Ayuntamiento de Albacete desde junio de 2011, ostentando responsabilidades de gobierno en los gobiernos municipales de Carmen Bayod, Javier Cuenca y en los dos de Manuel Serrano.

Serrano ha destacado que Francisco Navarro "ha demostrado sobradamente su solvencia y capacidad de trabajo gracias a su dilatada experiencia en el Ayuntamiento".

"Siempre ha estado a disposición del partido en el que lleva trabajando desde que se afilió a Nuevas Generaciones. Es el perfil idóneo para defender los intereses de Albacete en el Congreso de los Diputados", ha defendido.

Por su parte, el presidente regional ha subrayado que el papel de Navarro en el Ayuntamiento "se ve recompensado con esta candidatura con un reconocimiento explícito para el trabajo que se está haciendo en la ciudad de Albacete con un gran desarrollo económico de la mano del gobierno de Manuel Serrano y todo el equipo del Ayuntamiento".