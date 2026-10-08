La primera hornada del laboratorio de innovación forestal UFIL Rural de Cuenca suma 17 proyectos

Presentación de proyectos del laboratorio de innovación forestal UFIL Rural de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 proyectos forman parte de la primera hornada del laboratorio de innovación forestal UFIL Rural, impulsado por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Diputación de Cuenca con la misma filosofía de impulso a la bioeconomía que ha caracterizado a las ediciones desarrolladas en la capital.

Los emprendedores participantes proceden de Vega del Codorno, Enguídanos Cardenete, Barajas de Melo, Sotorribas, Priego, Quintanar del Rey, Pozorrubio de Santiago, Las Pedroñeras, Villanueva de la Jara, Las Pedroñeras y Portilla.

Respecto a los negocios representados, participan empresas forestales, de apicultura, mimbre, cerámica, fotografía de aves rapaces, un estudio de decoración y un taller de restauración de mobiliario, entre otros.

Los seleccionados trabajarán durante ocho semanas en sus ideas de negocio en una formación que concluirá en el Demo Day, en el que expondrán los resultados de este proceso.

La coordinadora del programa UFIL, Carmen Avilés, ha recordado que con este programa no solamente se hace promoción de emprendimiento, sino que se logra un impacto a través de la bioeconomía y tiene, como misión final "promover una riqueza en el territorio que, en parte, recaerá sobre vosotros", ha trasladado a los participantes de esta edición.

Por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha intervenido en la presentación el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Ricardo Martínez, que ha subrayado el trabajo que aportan los participantes a la hora de buscar "un modelo de negocio y una idea innovadora que sea viable económicamente", así como la importancia de que lo que se proponga "tenga un impacto territorial en la provincia de Cuenca.

La UCLM, sede del programa, pondrá a su disposición la maquinaria que necesitarán para sus prototipos, pero también los técnicos y responsables de las mentorías con el alumnado de UFIL.

El diputado de Emprendimiento, Javier Cebrián, ha agradecido a los técnicos participantes del proyecto y a Diego López, de Dendron, empresa que pasó por este laboratorio, "por haberse pateado los pueblos para divulgar este UFIL Rural".

"Por las características de nuestro patrimonio natural, tenemos un nicho de mercado que está por explotar y estamos viendo cómo muchos emprendedores están generando empleo", ha dicho en alusión a la provincia.

Eso es lo que ha motivado que hayan querido llevar al programa a la provincia, algo que ha sido posible gracias a una convocatoria de ayudas, convocadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para entidades locales para proyectos innovadores en la lucha contra la despoblación.

La Diputación consiguió 155.000 euros y Cebrián ha confirmado que tienen previsto concurrir a la nueva convocatoria, que se ha lanzado hace unos días.