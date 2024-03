Un profesor de la UCLM criado en Japón muestra las claves del nuevo videojuego japonés de PS5

Archivo - Imagen del videojuego 'Rise of the Ronin' de Play Station 5.

CIUDAD REAL, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Ciudad Real y experto en historia japonesa, Daniel Martínez 'Sensei', trae a su canal de Youtube y a sus clases ejemplos culturales y claves del próximo videojuego de cultura pop japonesa, llamado 'Rise of the Ronin' que lanza PlayStation este viernes.

Así lo ha explicado el historiador a Europa Press, cuyo gusto por la temática japonesa es "rocambolesca" dado que el origen se remonta a su infancia cuando este se queda huérfano y le acoge una familia japonesa que se encarga de su cuidado y formación en Japón.

"Llevo muchísimo tiempo en Japón, paso mucho tiempo en el país y a pesar de que estudio Historia, el hecho de dominar el idioma y ser un alumno que siempre haya tenido especial interés por sus raíces niponas, hace que enseguida en la Universidad decidan apostar por mí", ha indicado 'Sensei', cuyo objetivo es divulgar la cultura japonesa y manchega "por toda La Mancha".

'Sensei' ha apuntado que, aparte de la docencia y crear contenidos sobre la cultura pop japonesa en Youtube y redes sociales, forma parte de la Asociación 'Maoto' --Asociación Cultural de Japón en La Mancha-- en la que se apoya para compartir su experiencia y conocimiento sobre la historia japonesa a todo aquel que tenga ese interés en este ámbito.

RISE OF THE RONIN

Los creadores del 'Rise of the Ronin' de PlayStation, que se lanzará al mundo este viernes, cuentan con la historia de 'Sensei' para que de un cierto modo se complemente el videojuego con las claves que el historiador cuenta y muestra en sus redes sociales.

Se trata de un juego de samuráis que se basa en el periodo histórico en el que Japón abrió las puertas al mundo internacional, "un momento de crisis existencial, histórica y muy dura para los japoneses", explica 'Sensei', y en el que el personaje explore "libremente" Japón durante esa época.

"El juego da muchísima libertad, tiene un montón de cosas que realizar, dado que el jugador explora las localizaciones, cómo funcionaban, a través de un sistema de combate en el que se puede coger armas japonesas", narra sobre el funcionamiento del videojuego, que lo define como "inmersivo", de modo que el jugador participa en un mundo abierto con combate preciso.

CULTURA POP JAPONESA, BASE DEL VIDEOJUEGO

El videojuego 'Rise of the ronin' está basado en la cultura pop japonesa, en toda la historia real de Japón, dejando de lado los juegos tradicionales sobre mitología. Concentra su historia en un periodo de tiempo de quince años a partir de la llegada de los barcos negros, un momento decisivo en la historia de Japón, que supuso la transformación del país de una dictadura feudal a un imperio moderno de la mano de la restauración Meiji.

"Uno de los factores fundamentales por los que llevo muchísimos años como profesor es el hecho de desmontar el mito", ha indicado 'Sensei', que afirma que la afición a la cultura japonesa "viene a través de la fascinación" y que lo denomina como "amor congelado" por la idealización de un cánon predispuesto que "hace que ese mito se caiga", resume.

Por ello, explica que su labor como formador y "como persona que ha crecido media vida en Japón" va más allá del "anime o del manga" --estilos de arte de la cultura japonesa--, va relacionado con la historia, "entendiendo las cosas buenas y las cosas malas de ella, tratando de que asimilen cómo es el país, cómo funciona la política y el choque cultural que existe", ha aclarado 'Sensei' advirtiendo de que "Japón es mucho más que las geishas o la ceremonia del té y los samuráis".

CASTELLANOMANCHEGO DE NACIMIENTO Y CRIADO EN JAPÓN

Daniel Martínez 'Sensei' es castellanomanchego de nacimiento y criado en Japón desde pequeño con una mirada hacia Japón desde la fascinación y el romanticismo. "Al final me he criado en Japón y no tengo esa falsa imagen de lo que es el país", ha asegurado.

El objetivo del historiador es tratar otros aspectos de la cultura japonesa a partir de su experiencia y conocimiento que le han llevado a ser todo un profesional dentro de esta cultura en España. Es tan grande la pasión que tiene por el país donde ha sido criado que trata de integrar la cultura en la sociedad que le rodea.

"Hago muchísimas actividades con mi asociación, la última que hicimos fue desde la Concejalía de Juventud de Ciudad Real llamada 'Animate' que duró dos días y fue una brutalidad", ha manifestado 'Sensei' que además forma parte de una banda que se caracteriza por cantar en japonés, "tratando de llevar esta cultura a todos los campos".

Al final como "medio japonés", el historiador castellanomanchego utiliza sus redes sociales como divulgador de cultura con la que se siente representado aportando su granito de arena en la composición y explicación del videojuego a punto de salir a la venta.

"Trato de mostrar a Japón de la manera en que las pequeñas cosas que parezcan más pormenorizadas estén mucho más presentes en la vida japonesa", expresa.

El historiador ha sido un punto clave en el videojuego 'Rise of the ronin' para avanzar en sus redes sociales claves y localizaciones de este en el que ha sorprendido a los creadores, de modo que se trata de una forma dinámica de promover la cultura pop japonesa en la sociedad, a la que 'Sensei' convive cada día.

Además, en su vida personal, ha avanzado que seguirá con el proyecto que tiene entre manos que une sus dos raíces, el viaje de estudios a Japón, que promueve tanto el idioma y el lenguaje como la cultura en los españoles. No obstante, ha hecho hincapié la necesidad de disponer en los centros educativos, ya sean tanto institutos, colegios o universidades, la existencia del certificado de la lengua japonesa oficial.

"Ha costado mucho que aquí en Ciudad Real certifiquemos ya el B1 de japonés, así que que venga toda una generación también de alumnos a sacarse la carrera y, en lugar de presentar su B1 de inglés, que presenten su B1 de japonés", concluye.