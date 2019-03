PSOE, tras acusarle PP de un "pacto oculto para romper España", pide a 'populares' "seriedad" y hablar de temas de C-LM

Publicado 29/03/2019 11:57:06 CET

TOLEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Mora ha pedido a los 'populares' "seriedad" y hablar de cuestiones "referentes a Castilla-La Mancha y no de temas ajenos".

De este modo ha reaccionado Mora preguntado en rueda de prensa por las declaraciones que de forma previa ha realizado la senadora del PP Carmen Riolobos, que ha defendido que el PSOE regional y su líder, Emiliano García-Page, no han criticado las afirmaciones del secretario general del PSC, Miquel Iceta, sobre la necesidad de abrir un cauce político si el independentismo llega al 65% en Cataluña, al tiempo que ha aseverado que los socialistas son partícipes de lo que considera "un pacto oculto para romper España".

"La sabiduría de Riolobos me anonada. Ha oído rumores ...asegura qué.... ¿Pero esto qué es? ¿Qué rigor es éste?. Vamos a ser serios. Que el PP no sea serio en política poniendo en su lista al Congreso a Riolobos de número dos no significa que los demás vayamos a perder la seriedad", ha añadido.

"Todo el mundo sabe cuál es la posición de Page con respecto al tema de Cataluña y la unidad de España, es el primero en defenderlo, sin lugar a dudas. Nuestro interés en estas elecciones son fundamentalmente dedicarnos a Castilla-La Mancha, algo que no le interesa ni al PP ni a Riolobos. Nos interesa solucionar los problemas de los castellano-manchegos. De eso se trata, no de hablar de temas ajenos a Castilla-La Mancha", ha concluido.