PSOE afirma que Núñez "no tiene una alternativa para gobernar" C-LM: "Está demostrando que no tiene argumento alguno"

La diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez - PSOE

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, ha señalado hoy que "cada vez que un dirigente nacional del PP pasa por aquí, hay una nueva traición de Núñez a Castilla-La Mancha" y ha preguntado "qué exigencia le habrán pedido esta vez", tras la visita a Toledo de la portavoz 'popular' en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz.

"¿Qué le ha pedido el PP de Génova que perjudique a Castilla-La Mancha?", ha incidido, en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, pues "siempre que vienen los dirigentes nacionales es para pedirle a Núñez que calle ante decisiones que afectan a la región y, sin duda alguna, a los castellanomanchegos".

Jiménez ha criticado que el presidente regional del PP está "a lo que le pide Génova" porque para permanecer en política debe "mantener su sillón a costa de los intereses de Castilla-La Mancha, a costa de los derechos de los castellanomanchegos".

Y ha añadido que a Núñez "le da igual" como ha podido comprobarse cuando el secretario general del PP, Miguel Tellado, lo llamó para decirle "no" al Estatuto de Autonomía y cedió pese a ser un Estatuto consensuado por toda la sociedad castellanomanchega y defendido incluso por él en el Congreso de los Diputados, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Cuando Elías Bendodo, el coordinador general del PP dijo en Talavera de la Reina que el agua de la región se fuera a Levante "despreciando que los agricultores en nuestra región también la necesitan", ha apuntado; "o cuando el presidente de Murcia ha dicho que si gana el señor Feijóo las elecciones del 29N no va a hacer caso a siete sentencias del Tribunal Supremo en las que se pide que no se trasvase el agua a Levante y el señor Núñez, ha callado", ha recordado también.

Así, ha insistido, "Núñez nunca ha defendido los intereses de Castilla-La Mancha por encima de los intereses de su partido. Nunca se ha plantado a la dirección nacional".

"Está demostrando que no tiene argumento alguno" una vez que se le ha acabado "el único argumento que tenía, que era el de los ocho diputados de Page en el Congreso".

Por eso, ha sostenido Paloma Jiménez, a Núñez no le interesa hablar ni de que se mejore el acceso a la vivienda en esta región, ni de cómo Castilla-La Mancha bate récord en creación de empresas, o de cómo no para de crecer el número de empleos. Y ha concluido, "no tiene una alternativa para gobernar esta región".