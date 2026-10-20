El PSOE afirma que el proyecto de presupuestos de C-LM llevará a la región a "seguir por la senda del progreso"

Sergio García Navas en rueda de prensa. - PSOE C-LM

TOLEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha destacado este martes el "compromiso con los servicios públicos" en los presupuestos de la Junta para 2027, que van a "permitir continuar reforzando las políticas de impulso, de progreso, de inversión en educación, en prestaciones sociales, en dependencia y, por supuesto, también en sanidad".

Así, el secretario de Formación del PSOE a nivel regional, Sergio García-Navas, ha remarcado el plan contra el cáncer presentado este lunes por el Gobierno regional y se ha referido al anuncio del presidente Page de la implantación del programa de cribado de cáncer de pulmón en toda la región, a partir del 1 de enero de 2027, siendo Castilla-La Mancha una de las comunidades autónomas pioneras en hacerlo, según han informado los socialistas en nota de prensa.

García-Navas ha asegurado que, con estos presupuestos, la región va "a seguir por la senda del progreso y del crecimiento en la que lleva desde el año 2015" y ha subrayado que aumentan respecto a los pasados un 5,6% y que se elevan hasta los 13.587 millones de euros.

Asimismo, ha incidido en el plan oncológico 2026-2030 del Gobierno de Castilla-La Mancha, con el que se pretenden ampliar los programas de detección de cáncer que ya había en marcha, el de mama, el de colon y el de cérvix, a los que se sumará el de pulmón.

"Castilla-La Mancha es una de las comunidades pioneras en España en poder prestarlo. Y este dato demuestra la apuesta del Gobierno regional en la lucha contra el cáncer y en la mejora de la calidad de vida de las personas que lo padecen", ha apuntado, y ha añadido que "Castilla-La Mancha va a destinar la mitad de todos los recursos sanitarios a la atención oncológica".

Asimismo, ha trasladado el "orgullo" que generan cada día los nuevos datos económicos que se conocen, como que Castilla-La Mancha vuelve a liderar la confianza empresarial a nivel nacional, por quinto trimestre consecutivo. Ha señalado que lo lleva liderando en 11 de los 14 trimestres de esta legislatura y en 27 trimestres desde que gobierna Emiliano García-Page.

"Esta confianza empresarial se gana con estabilidad, se gana con certidumbre y con políticas que funcionan y que se ven reflejadas en unos presupuestos que, como se demuestra, también apuestan por el crecimiento económico y por el empleo", ha aseverado.

En definitiva, ha concluido, unos presupuestos "que presentan una región en positivo y centrada en avanzar, frente a un PP de Castilla-La Mancha incapaz de decir nada porque no tiene una hoja de ruta para esta región, sino solo una traición constante a los intereses de esta tierra".