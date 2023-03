El PSOE arremete contra Núñez "por intentar llenar de crispación política" los centros de salud de C-LM

TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha considerado "tremendamente grave" la campaña del PP en los centros sanitarios, y ha arremetido contra el candidato 'popular' a la Junta de Comunidades, Paco Núñez, "por intentado llenar de crispación política nuestros centros de salud".

Así ha reaccionado Gutiérrez después de que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) haya ordenado este jueves, a todas sus gerencias periféricas, la retirada inmediata de la "propaganda electoralista con la que representantes del Partido Popular han empapelado" diferentes centros de atención sanitaria dependientes del servicio regional de salud.

"No solo ha usurpado un espacio público con fines privado, con fines electoralistas, sino que ha intentado llenar de crispación política nuestros centros de salud, los espacios donde van las personas que se encuentran mal, las personas que necesitan ser curadas", ha criticado el número 'dos' del PSOE regional, según ha informado en nota de prensa el partido.

Para el dirigente socialista, es "tremendamente grave" que el PP de Castilla-La Mancha "no respete los espacios que son comunes, nuestras residencias, nuestros consultorios, nuestros centros de salud, nuestros hospitales, para llenarlos de barro político, para llenarlos de crispación".

"Hay que tener un mínimo de decencia y un mínimo de respeto por lo que es de todos", ha reclamado Gutiérrez, que ha considerado que lo ocurrido este jueves "es una razón más para no apoyar a los 'populares' de cara a los próximos comicios autonómicos".

"El no respetar lo que es de todos, el no respetar lo público, el creer que lo público se puede utilizar para lo suyo, para lo privado, es una prueba más de su desesperación y de las razones por las que no hay que votarlos el próximo 28 de mayo", ha subrayado.