PSOE critica que PP tenga en una mano el señuelo de sedición y en la otra "el cuchillo ensangrentado" de agua y ATC

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, ha criticado que los dirigentes nacionales del PP vengan a Castilla-La Mancha "con el señuelo de la sedición en una mano", pero en la otra "con el cuchillo ensangrentado de nuestra agua, la basura nuclear y las ayudas a la despoblación que nos quieren quitar en la región".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Gutiérrez se ha referido a la visita que este martes ha realizado a Toledo la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acompañada del candidato del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

El dirigente socialista ha afirmado que no se puede tolerar "el daño que nos están haciendo continuamente" a Castilla-La Mancha desde el PP, pidiendo en el Congreso de los Diputados "que nos quiten más agua, que nos traigan toda la basura nuclear de España y que nos quiten las ayudas de despoblación para llevárselas a otras tierras de España".

Una estrategia, ha añadido, que está utilizando además el candidato 'popular' en la región para no hablar de los asuntos que preocupan en Castilla-La Mancha, que "no es capaz de ponerse de frente" ante los dirigentes nacionales de su partido, que están pidiendo de manera reiterada "traicionar y golpear a los intereses de esta tierra", ha informado PSOE en nota de prensa.

En este sentido, ha asegurado que cuando el PP propone un Pacto Nacional del Agua, como han vuelto a reclamar hoy Gamarra y Núñez, se debe entender que "donde dice pacto significa traición, que donde dice nacional debe decir favorecer al Levante y donde dice agua tiene que poner secar el Tajo y el Guadiana".

Gutiérrez ha pedido a los 'populares' que se dejen de "eufemismos" y de camuflar "lo que ha sido históricamente una traición regional a Castilla-La Mancha para defender los intereses del Levante".

También ha asegurado que cuando el PP sigue reclamando la construcción de un cementerio nuclear en Castilla-La Mancha, lo que realmente significa es que todos los días "decenas de camiones con basura nuclear" atravesaran las cinco provincias de la comunidad autónoma, procedentes de las diferentes centrales nucleares repartidas por toda España hasta llegar al municipio conquense de Villar de Cañas.

"Los residuos nucleares no van a llegar por arte de magia, como si fuera el 'Mago Pop', de una central nuclear al cementerio nuclear de Villar de Cañas como nos propone el PP", ha ironizado el dirigente socialista, quien ha alertado del consiguiente riesgo que supondría su transporte por carretera.

Gutiérrez ha rechazado "rotundamente" esa opción y ha dicho sí a descartar, tal y como ha decidido finalmente el Gobierno de España, un único almacén de residuos y que cada central nuclear tenga el suyo, acorde con la política que defiende en ese sentido la propia Unión Europea.

"INCAPACIDAD DE NÚÑEZ"

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, ha lamentado la "incapacidad" del candidato regional del PP, Paco Núñez, no solo para defender los intereses de la comunidad autónoma, sino también como propio candidato para su partido, pues "todos los días" tienen que venir a Castilla-La Mancha dirigentes de su partido "a hacerle el trabajo".

Gutiérrez se ha referido así a las últimas comparecencias de Núñez con dirigentes 'populares' como Bendodo, Gamarra o su propio jefe, Feijóo, a quienes ha aconsejado que, "si todos los días van a tener que estar viniendo" para hacerle el trabajo a su candidato, "porque no les sirve", es más fácil cambiarle, pues todavía "están a tiempo ahora que hay dirigentes del PP que dudan de sus posibilidades".

"No me deja de sorprender la poca confianza que tienen los líderes del PP respecto a sus dirigentes. En política es legítimo tener cualquier posición y defenderla, pero obviamente lo que no nos parece del todo correcto es que se intenten hacer triquiñuelas para evitar sus propios debates y sus propias estrategias", ha reflexionado.

Con ello, ha subrayado que el Partido Socialista "no es culpable ni de la incapacidad ni siquiera de la impotencia de los dirigentes del PP" y ha planteado si va a tener al final razón Ayuso y el señor Feijóo no tiene valor, ni tiene capacidad, o se siente impotente para liderar por sí solo sus posicionamientos políticos".

Para Gutiérrez, no es comprensible por qué el presidente del PP "pide a los presidentes autonómicos que hagan su trabajo" y ha agregado que "si él tuviera capacidad, si él tuviera solvencia, si él fuera capaz también de tener su propio proyecto político y en él confiaran los dirigentes del PP, estarían en otro tipo de debates".

INFLACIÓN

En su rueda de prensa, el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos también ha valorado la caída de la inflación en Castilla-La Macha en dos puntos en el último mes con respecto al mes de septiembre y en cuatro puntos en los últimos tres meses.

"Nos alegramos de que la combinación de medidas de unos y otros, de todos los que actúan para aliviar la situación en situaciones de crisis económicas y de crisis de dificultad, estén consiguiendo sus efectos", ha afirmado.

Y ha incidido en celebrar "profundamente que la combinación de medidas haya hecho que Castilla-La Mancha sea por tercer mes consecutivo la segunda comunidad autónoma de España donde más baja la inflación".