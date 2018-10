PSOE dice no tener constancia de que haya "ningún buzón"

Actualizado 23/11/2015 13:30:36 CET

TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, considera que en el Partido Popular "deben ser expertos" en cómo manipular listas de espera "si es que saben cómo se hace", y ha dicho no tener constancia de que hubiese "ningún buzón ni agujero negro" para "esconder" pacientes.

"Probablemente ese buzón negro es que existía con el PP" y están "haciendo alusión a las prácticas a las que nos tienen acostumbrados", ha declarado Fernández, preguntada por la denuncia de los 'populares' sobre la existencia de un buzón creado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en "los grandes hospitales" de la región "para falsear las listas de espera".

En rueda de prensa, la socialista ha calificado como "acusaciones infundadas" las que ha vertido el PP en esta materia, al que ha criticado por el "agujero negro" que ha dejado en la sanidad, donde "buen parte del dinero era para destinarlo a sanidad privada", algo por lo que "no han pedido perdón", ha lamentado.

"Lanzan acusaciones falsas para intentar confundir a los ciudadanos", ha asegurado Fernández, que ha indicado que "todo el mundo sabe cómo estaba la sanidad en Castilla-La Mancha antes de la llegada de Cospedal", y que en los próximos cuatro años "se va a recuperar" ese nivel que había antes de que la dirigente 'popular' llegase al Gobierno.

Respecto a la "gran operación" para derivar pacientes que estaría preparando el Ejecutivo regional, en opinión del PP, la portavoz socialista ha asegurado que los 'populares' "tienen una imaginación y una inventiva que sorprende", convencida de que a lo mejor esas "grandes operaciones están en su cerebro, en sus fantasías".

Dicho esto, y en relación al portal de transparencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha precisado que una iniciativa como esta "solo se puede hacer si no hay ningún tipo de ocultación" y si "se dice toda la verdad", ya que los ciudadanos pueden comprobar su situación en la lista de espera y hacer uso de la información para reclamar sus derechos.

A su juicio, el nuevo sistema de comprobación de las listas de espera "mejora sustancialmente el anterior, donde había que ser poco menos que adivino para enterarse uno de su situación", convencida de que "un gobierno que da toda la información a los ciudadanos es un gobierno que no oculta nada".

FACTURAS Y AEROPUERTO

De otro lado, ha hecho referencia a una información publicada por La Tribuna de Toledo según la cual el PP habría dejado sin pagar 612 millones de euros a proveedores en 2014, considerando que los 'populares' "deberían pedir perdón" por cómo han dejado no solo la sanidad sino también la economía.

"Más que el caso concreto de estos 612 millones de euros, lo que sí que es una evidencia es que la deuda pública está duplicada en cuatro años, y que lamentablemente en el mes de junio el déficit para este año estaba duplicado, según datos del Ministerio de Hacienda", ha dicho, para resaltar que el Gobierno no tiene "que demostrar nada" sino tan solo hacerse eco de una situación, la de "que Cospedal no pagaba tal y como decía que pagaba".

Finalmente, y preguntada por el hecho de que la Comisión Europea haya decidido archivar la investigación sobre las ayudas públicas al aeropuerto de Ciudad Real, ha descartado entrar en si las ayudas eran "morales o no", aunque ha recordado que cuando comenzó la infraestructura había "unanimidad política" en torno a ella, hasta que llegó Cospedal.

"Lo que no me parecía moral y me lo sigue sin parecer es que hubiera habido insignes maridos de insignes dirigentes del PP como Rosa Romero, cuyo marido era director comercial de marketing del aeropuerto, no estando especializado ni en aeropuertos, ni en aeronáutica, ni en marketing ni nada, porque está licenciado en Inef", ha apuntado.