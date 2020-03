PSOE Guadalajara recalca que tramitación del vertedero fue con Gobierno de Román: "No es nuestro proyecto ni nos gusta"

GUADALAJARA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara y segunda teniente de alcalde, Sara Simón, ha responsabilizado totalmente al exregidor de la capital, Antonio Román, del hecho de que ahora se esté planteando la ubicación de un centro de tratamiento de residuos industriales en la capital. "Este es el vertedero de Antonio Román, no es nuestro proyecto, ni nos gusta", ha señalado.

En rueda de prensa, Simón ha afirmado que "quien hizo que este vertedero fuese posible fue un alcalde del PP", insistiendo en que si sigue adelante "llevará la firma del Partido Popular y de los señores Román, Carnicero y Robisco", en referencia a tres ediles de la formación 'popular', pero también ha dicho que "serán cómplices" aquellos alcaldes que en su día no alegaron.

Simón ha pedido calma y responsabilidad porque aunque ha asegurado que se trata de una planta de residuos "que no son perjudiciales", ha incidido en que "al equipo de Gobierno del alcalde Alberto Rojo no le gusta" este proyecto, y ha avanzado que, en todo caso, "llegado el momento, el alcalde no va a prevaricar" si la normativa contempla la posibilidad de que se haga.

Según ha explicado la edil, los técnicos están todavía estudiando el proyecto y en espera de que la Junta se pronuncie sobre el impacto ambiental. En todo caso, ha insistido en que la decisión sobre si esta planta será o no realidad se tomará de acuerdo a lo que diga la legislación.

"NO LO HEMOS PROMOVIDO, NO LO VAMOS A PROMOVER"

Dirigiéndose a las personas a quienes les preocupa este vertedero, dado que ya hay una movilización convocada, les ha asegurado que al equipo actual también le preocupa y le ocupa. "La posible planta de residuos ni es nuestro proyecto ni nos gusta. No lo hemos promovido, no lo vamos a promover y actuaremos siempre respetando la ley", ha apostillado.

Simón ha recordado que se trata de un proyecto de 2008, año en el que estaba gobernando el PP y en que una empresa privada suscribió un convenio privado con el Ayuntamiento comprometiéndose a desarrollar este vertedero con un pago inicial al consistorio de 450.000 euros hasta el momento.

Ha recordado igualmente como para ello hubo que realizar unas modificaciones urbanísticas "necesarias" que permitió Román; un proyecto que en su momento tuvo una declaración de impacto ambiental favorable y aunque, por motivos que desconoce este equipo de Gobierno no salió adelante, se ha retomado de nuevo en el 2018, solicitándose otra vez una declaración de impacto ambiental.

En este sentido, en diciembre de 2018 la Junta de Comunidades remitió una carta a los municipios colindantes avisándoles de la apertura de la presentación de alegaciones al proyecto y "ninguno hizo ni una sola alegación" sino que "se cruzaron de brazos y miraron a otro lado", con referencia a los ediles de Fontanar, Málaga del Fresno y Yunquera de Henares, ha indicado Simón.

Por ello, la portavoz del PSOE ha pedido a estos alcaldes que "dejen de mentir y de utilizar este asunto con fines personales" tras insistir en que "es tiempo de que hablen los técnicos, no los políticos".

A los regidores de Fontanar y de Málaga del Fresno les ha solicitado que "dejen de engañar y de utilizar" a la gente en una "campaña de ataque que solo responde a intereses personales", ha dicho tras recordarles que el proyecto no ha cambiado desde el 2008 que fue cuando nació.

Al alcalde de Yunquera de Henares le ha exigido respeto, indicando que si cree que si este proyecto es tan peligroso y nocivo, que exija la dimisión de las personas que han hecho posible que ahora pueda salir adelante.

Ahora se está a la espera de que la Junta resuelva el impacto ambiental, y cuando la empresa tenga esta declaración será cuando tenga que solicitar al Ayuntamiento la licencia; pero si cumple con la normativa "lo que no va a hacer el alcalde de Guadalajara es prevaricar", ha insistido Simón.

No obstante, ha dicho que están estudiando como está el asunto pero que "las acciones legales que han dejado a este equipo de Gobierno son escasas", ha apostillado en referencia clara al equipo de Gobierno de Román.

Por último, ha apuntado que la parcela en la que se quiere instalar este vertedero es la misma que figura en el convenio que suscribió en el 2009 Antonio Román, una finca privada en la que una empresa quiere instalar este basurero, que además será posible porque Román cambió las normas urbanísticas para ello, ha aseverado sin atreverse a afirmar si el hecho de que ahora se haya detectado la presencia del aguila real en la zona podría influir en una posible decisión.