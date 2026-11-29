Archivo - Obreros trabajando en la reconstrucción de Letur. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones generales de este domingo han dado como ganador al PSOE en Letur y Mira, los pueblos castellanomanchegos que se vieron afectados por la Dana de octubre de 2024 que causó entre ambos municipios siete fallecidos.

En Letur, donde los socialistas ganaron las elecciones en 2023, han vuelto a ser la fuerza más votada con 232 votos (38,41%), seguida del PP con 223 votos (36,92%), Vox con 101 votos (16,72%), SALF con 12 votos (1,98%), Podemos con 11 votos (1,82%) y Frente Amplio con 11 votos (1,82%).

De su lado, en Mira, donde también se impuso el PSOE en 2023, los socialistas han sido la fuerza más votada con 242 votos (38,78%), mientras que el PP ha obtenido 224 votos (35,89%), Vox 131 (20,99%) y Frente Amplio 10 (1,60%).