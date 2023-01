El PSOE invita a Núñez a "tomar nota" sobre por qué los castellanomanchegos "sistemáticamente" no confían en el PP

CIUDAD REAL, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha afirmado, ante la convención del PP de este sábado, a la que ha acudido el candidato `popular* de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que este "debería tomar nota y preguntarse por qué a él y a su partido, en Castilla-La Mancha y de forma sistemática, los ciudadanos le dicen que no confían en ellos".

En este punto, ha recordado Maestre que Núñez "está escaso de apoyos" y ha incidido en que es un candidato "cogido en alfileres, que no genera entusiasmo ninguno", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Según la dirigente socialista, el candidato regional del PP debería plantearse por qué sus líderes nacionales saben que no tiene ninguna oportunidad en Castilla-La Mancha y ha añadido que el PSOE lo tiene claro. "Porque Paco Núñez no ha hecho absolutamente nada en positivo por Castilla-La Mancha, no ha apoyado los presupuestos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, se pone en contra de las grandes defensas que tenemos en la región como es el fin del trasvase, el fin del ATC, al contrario, es el que defiende la permanencia de basureros y del trasvase de agua y de todo lo que sea negativo para Castilla-La Mancha y eso lo saben los ciudadanos y por eso no confían en él", ha manifestado.

"Si Castilla-La Mancha tiene a todos los partidos políticos unidos en torno a los grandes proyectos, será más fuerte y mejorará antes la vida de los castellanomanchegos, que para eso está la política", ha finalizado afirmando.

LA GENTE CONFÍA EN PAGE

Maestre ha asegurado que la gente confía en un presidente como Emiliano García- Page "porque es cercano, tiene muy claro lo que quiere para Castilla-La Mancha, no le duelen prendas en decir las cosas cuando las tiene que decir y tiene de horizonte trabajar cada día por mejorar en positivo la región".

Desde un encuentro con militantes de Moral de Calatrava (Ciudad Real), ha señalado que el PSOE desde los gobiernos regional, provincial y tanto en los pueblos que gobierna como desde la oposición, trabaja intensamente y sobre un programa político claro, "poniendo en marcha políticas que vienen a mejorar la vida de los ciudadanos, priorizando el bienestar social, la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades, la educación y los servicios públicos".

Maestre ha calificado por ello de "curioso" que el PP regional nunca apoye este tipo de medidas. "No lo hace cuando presentamos los presupuestos autonómicos, no apoya que haya partidas presupuestarias dirigidas al programa Corresponsables por ejemplo, o no apoya que haya presupuestos que ayuden a poner comedores escolares, a fortalecer la educación, a contratar más profesionales sanitarios, educativos o de servicios sociales".

Sin embargo, ha añadido, "cuando está en el gobierno los admite, algo estaremos haciendo bien y no estaría de más que lo reconocieran".

En cualquier caso, como ha indicado la vicesecretaria general del PSOE, en el PSOE van a seguir porque saben "claramente qué es lo que quieren los ciudadanos y que detestan a los políticos que están continuamente instalados en la negación y en no aceptar nada que pueda beneficiar a su pueblo, solo por el hecho de que venga por parte de un Gobierno socialista, detestan a aquellos partidos políticos que solo insultan o critican porque la iniciativa viene por parte del contrario".