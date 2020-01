PSOE C-LM condena que Núñez diga que a Page no le importan las víctimas de ETA: "No vamos a permitir ni un insulto más"

Publicado 22/01/2020 16:17:45 CET

TOLEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha denunciado este miércoles que las palabras del presidente del PP autonómico, Paco Núñez, sobre el presidente regional son "excesivamente graves" y ha subrayado: "No le vamos a permitir ni un insulto más".

"Decir que al presidente de Castilla-La Mancha no le importan las víctimas de ETA es una barbaridad que roza el ilícito penal y le vamos a decir al señor Paco Núñez que pare ya, que deje su campaña de insultos, su radicalidad", ha exigido Gutiérrez.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, el dirigente socialista ha afirmado que la estrategia de Núñez "solo le conduce a crear más crispación en la sociedad de Castilla-La Mancha y a rozar los ilícitos penales".

"Creo que la sociedad de Castilla-La Mancha no se lo merece, esta tierra no se merece a dirigentes que una semana te hacen escraches a las puertas de las instituciones y la otra están definiendo de alta traición a los representantes legítimos de esta tierra. Señor Paco Núñez le exigimos que pida perdón y, lo más importante, que pare ya, no le vamos a permitir ni un insulto más", ha subrayado.