PSOE C-LM confirma cordialidad con IU tras el pacto de listas al Senado en el que no han tenido margen de decisión

El secreetario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez. - PSOE
TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Organización de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha valorado "positivamente" el pacto de los socialistas con Frente Amplio al Senado, confirmando contactos cordiales con miembros de Izquierda Unida en la región dentro de este contexto, aunque ha precisado que ha sido una decisión en la que no han tenido margen de negociación, ya que viene impuesta a nivel nacional.
"Hemos tenido conversaciones informales dentro de la cordialidad que tenemos con las formaciones políticas, especialmente con Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, pero sin ningún margen de negociación", ha remarcado Gutiérrez.
A preguntas de los medios este viernes en Toledo, ha señalado que estas "conversaciones" con dirigentes de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha se han basado en "la coordinación" para abordar "los aspectos más técnicos a la hora de presentar las candidaturas en las juntas electorales provinciales".
Gutiérrez ha remarcado que se trata de una decisión acordada a nivel federal por los dirigentes del PSOE y los de las organizaciones del Frente Amplio. "Un acuerdo que nos lo han dado hecho", ha afirmado.
No obstante, ve positivo este pacto, a pesar de que "el criterio es nacional" y desde las comunidades autónomas no lo han podido "moldear".
"Todo aquel pacto que sea previo a las elecciones, con unos objetivos claros y que los ciudadanos puedan valorar con toda claridad y con toda transparencia en las urnas, tiene que ser valorado positivamente", ha afirmado.
El 'número dos' en el PSOE de Castilla-La Mancha ha señalado que en el caso de esta región, en aquellas provincias donde el Partido Socialista hoy solo cuenta con un senador, en todas ellas "obviamente se cede el número 'dos' a los integrantes del Frente Amplio".
A NIVEL REGIONAL
Preguntado si este pacto allana el camino para que se pudiera replicar en las elecciones autonómicas, Sergio Gutiérrez ha señalado que su partido se presentará a los comicios de mayo "con la marca del Partido Socialista de Castilla-La Mancha".
Sí que ha puesto el acento en que hay una reflexión por parte de algunas organizaciones a la izquierda del PSOE "sobre la conveniencia o no de que esos votos, no pudiendo optar a obtener diputados, puedan ser utilizados para consolidar mayorías alternativas".
"Son reflexiones que se tendrán que llevar una vez pasadas las elecciones generales y nos acerquemos al proceso autonómico", ha asegurado.