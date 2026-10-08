PSOE C-LM da el pésame por la muerte de Maricarmen: "Ha removido conciencias, ha producido un movimiento"

Varias personas del Sindicato de Inquilinas dejan velas y mensajes en la vivienda de Maricarmen. - Alberto Ortega - Europa Press

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha dado el pésame este jueves por la muerte de Maricarmen, la vecina de Retiro que con cuyo desahucio inició la oleada social que ha derivado en la convocatoria electoral. "Se puede ir con la tranquilidad de que ha cambiado, ha removido conciencias, ha producido un movimiento de concienciación en torno a la problemática de la vivienda".

En una entrevista en Radio Castilla-La Mancha recogida por Europa Press, ha defendido que el caso Maricarmen "ha puesto en el centro de la diana uno de los grandes problemas sociales y económicos que hoy tiene el país".

"Su pérdida es el nacimiento de una conciencia, la de que todos tenemos que pelear para que la vivienda sea digna y accesible para el conjunto de la ciudadanía", ha zanjado.