El PSOE de C-LM destaca "el compromiso con los servicios públicos" en los presupuestos de la Junta para 2027

Sergio García Navas en rueda de prensa. - PSOE C-LM

TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha destacado el compromiso con los servicios públicos en los presupuestos de la Junta para 2027, que "van a permitir continuar reforzando las políticas de impulso, de progreso, de inversión en educación, en prestaciones sociales, en dependencia y también en sanidad".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha asegurado que, con estos presupuestos, la región va "a seguir por la senda del progreso y del crecimiento en la que lleva desde el año 2015", y ha subrayado que aumentan respecto a los pasados, un 5,6% y que se elevan hasta los 13.587 millones de euros.

Ha señalado que son unos presupuestos "que presentan una región en positivo y centrada en avanzar, frente a un PP de Castilla-La Mancha incapaz de decir nada porque no tiene una hoja de ruta para esta región", lamentando que presentan "solo una traición constante a los intereses de esta tierra, con mentiras, bulos e insultos", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Además, ha incidido en el plan oncológico 2026-2030 del Gobierno de Castilla-La Mancha, con el que se pretenden ampliar los programas de detección de cáncer que ya había en marcha, el de mama, el de colon y el de cérvix, a los que se sumará el de pulmón.

"Castilla-La Mancha es una de las comunidades pioneras en España en poder prestarlo. Y este dato demuestra la apuesta del Gobierno regional en la lucha contra el cáncer y en la mejora de la calidad de vida de las personas que lo padecen", ha apuntado, y ha añadido: "Castilla-La Mancha va a destinar la mitad de todos los recursos sanitarios a la atención oncológica".

Asimismo, ha trasladado el "orgullo" que generan cada día los nuevos datos económicos que se conocen, como que Castilla-La Mancha vuelve a liderar la confianza empresarial a nivel nacional, por quinto trimestre consecutivo.

Ha señalado que lo lleva liderando en 11 de los 14 trimestres de esta legislatura y en 27 trimestres desde que gobierna Emiliano García-Page.

"Esta confianza empresarial se gana con estabilidad, se gana con certidumbre y con políticas que funcionan y que se ven reflejadas en unos presupuestos que, como se demuestra, también apuestan por el crecimiento económico y por el empleo", ha aseverado.