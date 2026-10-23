PSOE C-LM dice que la audiencia de Sánchez en 'La Revuelta' denota que el presidente "gusta e interesa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa 'La Revuelta' de TVE - TVE

TOLEDO, 23 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Castilla-La Mancha ha valorado que la audiencia cosechada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 'La Revuelta', denota que "gusta e interesa" y que los socialistas "llevan ventaja al PP" en estos formatos informativos diferentes.

"Se muestra un partido más cercano, más fresco y más innovador", ha afirmado el secretario regional de los socialistas en rueda de prensa, Sergio Gutiérrez, a preguntas de los medios este viernes.

Viendo los datos de audiencia cercanos al 40% en algunos puntos, "obviamente" esto indica, según Gutiérrez, "que no solo fue una entrevista muy esperada, sino que consiguió mantener la audiencia durante toda la entrevista".

"Es una muy buena noticia para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez, que consiguió mantener una audiencia espectacular durante toda la hora y eso solo lo consigue aquel que interesa y aquel que gusta", ha afirmado.

PP C-LM NO LA VIO

Preguntada por esta misma entrevista, la secretaria general del PP Castila-La Mancha, Carolina Agudo, ha señalado que no la vio, porque estaba participando en actos de precampaña electoral.

"No la vi. Lo siento. Ayer seguíamos recorriendo Castilla-La Mancha trasladando el proyecto del presidente Alberto Núñez Feijóo", ha asegurado.