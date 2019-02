PSOE C-LM hará sus listas con la premisa de no generar división en la militancia

Actualizado 23/02/2019 10:58:28 CET

TOLEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE por la provincia de Toledo y presidente del Parlamento castellano-manchego, Jesús Fernández Vaquero, ha asegurado que el partido a nivel regional confeccionará sus candidaturas de cara a las elecciones generales del 28 de abril "con la premisa de no generar división en la militancia", asegurando "con rotundidad" que "no va a haber ningún enfrentamiento grave" en su diseño y que no habrá ningún tipo de conflicto con la dirección federal del partido.

En una entrevista con Europa Press, Fernández Vaquero ha dicho que, si bien la última palabra para validar las papeletas la tiene Ferraz a través de la Comisión Federal de Listas, son las ejecutivas provinciales primero y la regional después la que tiene la "responsabilidad" de dirimir las candidaturas.

Así, en cada una de las provincias habrá comités que elegirán a sus candidatos al Congreso y al Senado en unas listas que pasarán por un informe previo de Ejecutiva regional para derivar posteriormente a la Comisión Federal de Listas, "que actuará en función de lo que considere oportuno y los criterios que maneje", siempre dentro de unos criterios de paridad y renovación.

Dando por hecho que diputados y senadores socialistas que ahora ejercen su cargo se quedarán fuera de las listas, ha puesto el acento en que es algo que "siempre ha sucedido", ya que "no siempre repiten todos".

Tras recordar que el expresidente José María Barreda, actual parlamentario por la provincia de Ciudad Real, ya ha avanzado su decisión de retirarse de la política, ha dejado entrever que "hay otros casos" de parlamentarios socialistas que recorrerán el mismo camino y "ya han mostrado su intención de no repetir", aunque no ha desvelado sus nombres.

"Pues claro que habrá renovación, pero siempre dentro de los cauces que el propio partido se ha marcado", ha afirmado Fernández Vaquero, quien ha añadido que las caras que salgan de las listas nacionales no tienen por qué tener cabida en listas regionales. "Es un puzzle y ésta es la época más complicada para un partido", ha aseverado, reconociendo que estos procesos "son quizá los más difíciles de ahormar".

¿VALERIO O BELLIDO POR GUADALAJARA?

Sobre la posibilidad de que la ministra alcarreña Magdalena Valerio encabece la lista por Guadalajara y desplace a Pablo Bellido, actual parlamentario en la Cámara Baja y líder del PSOE en esa provincia, ha asegurado que en las listas nacionales "hay cabida" para ambos.

En todo caso, sí que ha querido dejar claro que ese extremo "no se ha planteado", y ha recordado que ni siquiera la propia Valerio "ha dicho que quiera ser diputada, ni que quiera serlo por Guadalajara".

Con todo, "no habrá problemas graves de división si se hacen las cosas con sentido común y con normalidad, que es como se van a hacer". Además, las "diferencias" que llegaron a existir en la familia socialista en la batalla entre Pedro Sánchez y Susana Díaz por la Secretaría General "se han ido difuminando". "A todo el mundo le interesa que gane Pedro Sánchez las elecciones, a todo el partido, porque muchos españoles tienen miedo de que entre a gobernar la derecha más rancia que se ha conocido desde la Dictadura".

Tras mostrarse confiado en que el PSOE de Pedro Sánchez conseguirá más escaños de los actuales 84 que ostenta en el Congreso --cifra que se va a superar "con holgura"--, ha vaticinado una "gran movilización de progresistas, socialistas y personas que sin ser socialistas son demócratas convencidos" contra "la derecha tricefálica que busca el enfrentamiento entre las dos Españas".

LAS GENERALES AFECTARÁN A LAS AUTONÓMICAS

En su opinión, el resultado que se vaya a dar en el proceso electoral general "va a afectar, evidentemente" al resultado de las autonómicas que se celebrarán cuatro semanas después.

Así, cree que un buen resultado de Pedro Sánchez el 28 de abril "facilitará un mejor resultado" a los barones socialistas en sus procesos autonómicos, mientras que un mal resultado "complicaría más" los escenarios regionales.