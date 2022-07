PSOE C-LM se muestra "totalmente seguro" de la "integridad" de Griñán, que "no tocó ni un solo euro público"

TOLEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha asegurado que los socialistas castellanomanchegos están "totalmente confiados y seguros de la integridad" del expresidente andaluz José Antonio Griñán, ya que "no tocó ni un solo euro público, cosa que el PP no puede decir lo mismo de sus dirigentes".

"Jamás utilizó las instituciones públicas para hacer absolutamente nada, cosa que no pueden decir lo mismo los señores representantes del PP ni los dirigentes, ni ex presidentes y ex presidentas del PP", ha añadido Maestre tras preguntar al PP qué opina de la situación de Esperanza Aguirre "cuyo caso es exactamente el mismo", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Si tan grave lo ven, ya están pidiendo también el procesamiento y condena de Esperanza Aguirre, porque bajo su gobierno algunos listos hicieron lo mismo, pero ella se supone que nada tuvo que ver. Pues lo mismo pasa con Griñán", ha concluido.

Por otro lado, la eurodiputada y portavoz de los socialistas castellanomanchegos ha destacado "el compromiso, la certidumbre y la estabilidad" que está demostrando el Gobierno regional a la ciudadanía con la aprobación, este martes, de una batería de medidas destinadas al fomento del empleo y la formación laboral con una dotación cercana a los 130 millones de euros.