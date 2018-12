PSOE C-LM "vuelve a tender la mano" al PP para pactar sobre asuntos importantes para la región

Publicado 07/12/2018 14:26:54 CET

TOLEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, ha asegurado que su partido "vuelve a tender la mano al Partido Popular, para pactar sobre asuntos importantes para la región en cuanto a materia económica, de agua y de empleo".

De este modo, según ha informado en nota de prensa el PSOE, ha reaccionado Fernández después de que la portavoz del PP, Claudia Alonso, haya censurado este viernes la actitud del Gobierno regional por el hecho de no haber contactado aún con los 'populares' para crear mesas de trabajo comprometidas en materia de agua, empleo y financiación autonómica, tal y como acordaron el presidente regional, Emiliano García-Page, y el líder del PP, Paco Núñez, tras la reunión que tuvieron el pasado 22 de noviembre.

"Si la semana pasada y la anterior, el Grupo Parlamentario Socialista se dirigió al grupo 'popular' para algo tan sencillo como era "pactar una resolución en defensa de la democracia, de la libertad, de la igualdad y de los valores constitucionales y no tuvieron a bien sentarse con el PSOE, es muy importante que ahora sí lo haga para que Castilla-La Mancha tenga una posición única en estas materias, y es muy importante que el PP varíe su posición", ha señalado.

Dicho esto, la parlamentaria del PSOE ha defendido que en materia de financiación económica "el PP nunca ha apoyado las decisiones del Gobierno de Castilla-La Mancha". "Se negó a que tuviéramos 90 millones de euros más, con la flexibilización del objetivo de déficit", ha añadido Fernández que, a renglón seguido, ha lamentado que hace escasos días "el señor Casado defendiera el trasvase Tajo-Segura, y que Claudia Alonso apoyara entonces esa defensa a Murcia, y no la defensa de Castilla- La Mancha".

Por último, la portavoz de los parlamentarios socialistas ha afirmado que el PSOE no va admitir las críticas, a la hora de cuestionar a García-Page respecto a la defensa de la Constitución, indicando en este sentido que el presidente de Castilla-La Mancha "es previsible en estos aspectos, que defiende la unidad de España, la igualdad de los españoles y la Constitución".

"No se puede permitir que el PP, que en su origen no apoyó la Constitución, bienvenido ahora a la defensa, no respete al partido que contribuyó a su construcción y a su defensa", ha concluido.