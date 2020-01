PSOE pide a Núñez que deje de esconderse y diga si está con C-LM en la defensa del agua o con Casado

Publicado 25/01/2020 13:53:39 CET

TOLEDO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE Miguel González ha pedido este sábado al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que "deje de esconderse" y aclare si está con nuestra región en la defensa del río Tajo o está con Pablo Casado, con "esa política que quiere mantener y reforzar el trasvase".

González se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas durante su visita al estand de Castilla-La Mancha en Fitur, donde se ha celebrado el Día de Ciudad Real y donde ha estado acompañado de la diputada nacional Cristina López; las senadoras Mayte Fernández y Carmen Mínguez, y la diputada regional Manuela Casado, entre otros, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Paco Nuñez está hablando ahora de un tema nacional, de la reforma del Código Penal, pero no hay propuesta en firme, donde sí hay una propuesta firme es con nuestro río Tajo. Me parece indignante que el señor Nuñez utilice un tema nacional que ahora mismo es inexistente para olvidarse de un tema nacional que nos preocupa y que hay una propuesta para Castilla-La Mancha como es duplicar el caudal mínimo. Que no se siga escondiendo", ha exigido el parlamentario socialista.

Con ello, ha valorado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de duplicar los caudales mínimos para el río Tajo, lo que ha considerado un "buen punto de inicio", si bien ha afirmado que la propuesta del PSOE de Castilla-La Mancha es triplicar esas cantidades.

"Es un buen punto de inicio y el PSOE de Castilla-La Mancha peleará para triplicar esos caudales mínimos para tener un río sano", ha recalcado González, quien ha insistido en que "lo que nos queda por saber a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha es cuál es la posición de Nuñez", quien "tiene que elegir entre si le parece bien esta propuesta de duplicar el caudal mínimo o hacer seguidismo con Casado".

BUENOS DATOS DE TURISMO

Por otra parte, el diputado nacional ha valorado los últimos datos de turismo en Castilla-La Mancha y, en concreto, en la provincia de Ciudad Real y ha destacado el trabajo realizado por el Gobierno autonómico.

"El PSOE quiere poner en valor todo lo bueno que tiene nuestra tierra, Castilla-La Mancha y la provincia de Ciudad Real, en un año en el que hemos obtenido el quinto mejor dato de la historia en pernoctaciones, en turismo", ha destacado.

Además, se ha referido al nuevo Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha presentado por el Gobierno regional en Fitur, una hoja de ruta compuesta por un plan de gestión y cinco planes operativos que va a marcar la estrategia turística para el horizonte 2020-2023.