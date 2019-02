PSOE rebate las acusaciones de bloqueo parlamentario de Podemos

Publicado 21/02/2019 12:46:14 CET

Cañizares enumera más de una decena de leyes prometidas y no tramitadas y Guijarro apunta a la "pinza" PP-Llorente como causante

TOLEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha acogido un debate parlamentario sobre el supuesto bloqueo parlamentario ejercido por el Gobierno regional, discusión que si bien ha sido planteada por el PP, ha estado protagonizada por el enfrentamiento entre PSOE y Podemos con la figura del portavoz morado, David Llorente, de telón de fondo.

Después de que Llorente se ausentara el pasado 4 de febrero de una comisión parlamentaria permitiendo así que el PP colara nueve enmiendas a la modificación legislativa del Consejo de Formación Profesional, el Gobierno regional anunció que paralizaba la agenda legislativa hasta que el diputado díscolo no garantizara la mayoría parlamentaria necesaria para llevar a buen puerto la tramitación de nuevas normas.

Con este escenario, la diputada de Podemos María Díaz ha sido quien ha comenzado el debate con un discurso en el que ha defendido que los parlamentarios tienen que poder ejercer sus derechos y obligaciones, como son "debatir y votar a favor o en contra de las leyes".

Ha recuperado sus críticas vertidas esta semana ante lo que considera un "bloqueo" parlamentario a los textos legislativos que ahora "sólo están a la espera del resultado de una votación para su aprobación".

"Es obligación de todos los diputados poder debatir y poder votar, ya sea a favor o en contra. Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos no se merecen que se tenga paralizada la actividad parlamentaria de forma electoralista", ha considerado.

Por ello, Díaz ha insistido en pedir "las explicaciones oportunas sobre esta situación anómala y anormal", la cual "está vulnerando claramente los principios democráticos fundamentales".

PSOE CARGA CONTRA DÍAZ Y DESVELA MÁS "BOFETADAS" DE LLORENTE

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, ha centrado su discurso en destapar la división de Podemos y el enfrentamiento existente entre los dos diputados que conforman el Grupo Parlamentario Podemos: David Llorente y María Díaz.

Fernández, que ha iniciado su intervención negando que las Cortes castellano-manchegas estén "secuestradas", ha desvelado, para ilustrar la división existente en el Grupo Podemos, que mientras el PSOE negociaba con María Díaz las enmiendas a la Ley por la que se regulan los derechos de las personas consumidoras de Castilla-La Mancha, Llorente registró "por sorpresa" otras, algo que desconocía Díaz.

Además, la portavoz socialista considera que las "bofetadas" que Llorente da en la cara al PSOE, el Gobierno y al presidente, Emiliano García-Page, están dirigidas al secretario regional de Podemos, José García Molina, que "es el que gana las primarias", ha dejado claro.

Todo lo ocurrido en los últimos días con Llorente y el hecho de que la mitad del Grupo Parlamentario de Podemos esté registrando iniciativas parlamentarias sin el conocimiento de la otra mitad, genera "inseguridad" y desconfianza al PSOE, que "no sabe qué va a pasar mañana", ha dicho Fernández.

Tras desvelar que Díaz se encontró un día con que se habían producido nombramientos de personal de confianza cuando ya estaban hechos porque Llorente "no consultó con ella", ha manifestado que el problema que existe en Podemos es que hay una persona que sabe que su carrera profesional se acaba y quiere que "se acabe con protagonismo".

Fernández, que ha dicho que ella sí se siente orgullosa con el pacto de investidura con Podemos, ha criticado a Llorente por decir que el Gobierno de Page es "antidemocrático". "Antidemocrático", ha apuntado, es "intentar imponer la voluntad de una persona a todo un grupo parlamentario que tiene casi 400.000 votos".

PP HABLA DE "RIDÍCULO ESPANTOSO" DEL PSOE

De su lado, el portavoz parlamentario del PP, Francisco Cañizares, ha calificado de "ridículo espantoso" el protagonizado por Fernández desde el estrado, con una intervención que achacaba más a los "líos internos" entre PSOE y Podemos.

Cañizares ha centrado de nuevo el debate para poner en valor que "lo sustancial" del mismo es analizar "cómo puede ser que a final de legislatura haya un Gobierno que diga que no va a haber más tramitación legislativa".

En este punto, se ha preguntado cómo es posible que un Gobierno cuya principal función es legislar "renuncie a hacerlo" en el tramo final de su mandato. Al hilo de esto, ha recordado cómo la pasada semana, los miembros del Gobierno de Podemos anunciaban la aprobación del Proyecto de Ley de Garantía de Rentas apenas unos minutos antes de que el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, anunciara que quedaba en suspenso.

"Este cachondeo no se lo merecen los ciudadanos", ha dicho Cañizares, quien ha afirmado que desde el PP ya se temían esta parálisis, ya que el Gobierno está más centrado en "anuncios" para la próxima legislatura.

Con todo, ha opinado que esta situación es "la constatación del fracaso del Gobierno", enumerando las "escasas leyes" aprobadas durante la legislatura.

PODEMOS REBAJA EL TONO Y PSOE CAMBIA DE ADVERSARIO

Díaz, en su turno de réplica, ha rebajado el tono contra el PSOE y ha arrancado su segunda intervención lamentando las "peleítas" parlamentarias. "Aquí hay mucha plancha, tenemos que trabajar hasta el último minuto, y esta diputada así lo va a hacer", ha agregado, asegurando que Podemos "no tiene miedo al trabajo".

En un tono más conciliador que al inicio del debate, simplemente se ha limitado a dejar claro que Podemos "quiere debatir y votar", algo que "nadie" debería impedir.

En su segunda intervención, la diputada ha centrado sus críticas contra el PP y le ha preguntado a su portavoz, Francisco Cañizares, si no sintió "bochorno" cuando su anterior jefa, María Dolores de Cospedal, "tuvo que salir por la puerta de atrás por espiar con Villarejo".

Asimismo, ha trasladado al PP que se podrían haber ahorrado el 80 por ciento de sus leyes cuando gobernaron ya que fueron "para recortar y hacer sufrir a la gente".

Por último, ha insistido en que Podemos debe garantizar al PSOE que cuenta con su apoyo para sacar adelante la agenda legislativa y que sus dos diputados van en la misma dirección, al tiempo que ha aconsejado a Podemos que arregle sus problemas internos.

Para cerrar su debate, Cañizares ha enumerado más de una decena de proyectos legislativos anunciados y no tramitados. "No han hecho lo que decían que iban a hacer. Y no han cumplido sus compromisos con los ciudadanos".

Así, ha hablado de leyes como la de Participación Ciudadana, Consejo Regional de Relaciones Laborales, Ordenación Turística, Bienestar Animal, Tercer Sector, Estatuto de Mujeres Rurales, Actividad Física y Deporte o Garantías Ciudadanas.

GUIJARRO CULPA DIRECTAMENTE A LLORENTE

El vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, ha culpado directamente al portavoz de Podemos, David Llorente, del "bloqueo" en la tramitación legislativa.

Así, ha dicho que si Llorente puede "garantizar la estabilidad" en las Cortes, se reactivará la agenda de las Cortes.

Ha recordado que los acuerdos del Consejo de Gobierno "se toman por unanimidad" y, por lo tanto, "un sólo diputado no puede plantear que en función del origen de un proyecto de ley tendrá una actitud u otra".

"Ustedes saben que un diputado puede cambiar las mayorías. En estas Cortes ya hemos escuchado de todo. Si Llorente se quiere agarrar al PP y el PP se quiere dejar utilizar, allá ustedes", ha afirmado.

Además, ha rebatido al PP sobre la producción legislativa, recordando que con Cospedal al frente del Gobierno se aprobaron 38 leyes, pero once de ellas "fueron directamente para recortar derechos".

Al final del debate se han rechazado sendas propuestas de resolución de Podemos y PP, aunque ambas pedían extremos similares en torno a recuperar la actividad parlamentaria.