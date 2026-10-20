El PSOE responde a Bea Jiménez que su única aportación a la Autovía del Júcar ha sido "votar a favor de su paralización"

Archivo - El secretario de Organización del PSOE en la provincia de Cuenca, Ángel Tomás Godoy. - PSOE - Archivo

CUENCA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cuenca, Ángel Tomás Godoy, ha recordado a la candidata del PP a la Alcaldía de la capital, Bea Jiménez, que "su única aportación a la Autovía del Júcar ha sido votar a favor de su paralización y obligar a los ciudadanos a pagar con sus impuestos el coste de esta decisión".

Así ha replicado Godoy después de que Jiménez haya avanzado que el PP defenderá una moción en el pleno municipal del mes de octubre para instar al Gobierno regional a incluir en los presupuestos regionales para 2027 la consignación económica necesaria para ejecutar la Autovía del Júcar.

El socialista ha afeado a la dirigente 'popular' que fue el Gobierno del PP en 2012, con María Dolores de Cospedal como presidenta y con ella misma como diputada regional "votando a favor de los recortes", el que paralizó los dos tramos de esta infraestructura que ya habían sido adjudicados.

Una decisión, insiste el también parlamentario regional, que costó casi 8 millones de euros en indemnizaciones a las empresas adjudicatarias de la obra. "Es lo de siempre, piden en la oposición y recortan servicios y derechos cuando están en el gobierno", añade.

De hecho, Godoy ha recordado que las reclamaciones de indemnización fueron de 28 millones de euros, pero tras la negociación del Gobierno de Emiliano García-Page se redujeron a 7,8 millones. "El PP no puede hablar de la Autovía del Júcar como si no tuviera ninguna responsabilidad", concluye.