PSOE responde a PSOE que el "fracaso" del Estatuto es culpa suya y atribuye la responsabilidad a Gutiérrez por liderarlo

La secretaria general del PP, Carolina Agudo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP Castila-La Mancha, Carolina Agudo, ha respondido al PSOE que la retirada del Estatuto de Autonomía es un "fracaso" de los socialistas, concretamente del 'número dos' del partido a nivel regional, Sergio Gutiérrez, "el que lo lideró".

"Claro que tienen que pedir perdón. Tienen que pedir perdón a todos los colectivos castellanomanchegos que confiaron en el desarrollo del Estatuto de Autonomía por haberlo retirado", ha reaccionado Agudo a preguntas de los medios en rueda de prensa.

Ha vuelto a reiterar que "quien ha retirado el texto del Estatuto de Autonomía ha sido el PSOE, porque a Emiliano García-Page no le salen los cálculos electorales" para poder seguir gobernando.

"Ha tirado a la basura un texto que desde siempre desde el Partido Popular hemos defendido que había que aprobarlo en Castilla-La Mancha, donde se necesitaba un nuevo estatuto para un nuevo tiempo".

En todo caso, ha lamentado que Castilla-La Mancha se quede "sin un buen texto donde se blindaban los derechos de los castellanomanchegos, la educación, la sanidad, el agua, los derechos de más vulnerables, la defensa de la igualdad y la protección de las mujeres".