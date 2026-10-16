PSOE reta a Núñez a tener la "valentía" de decirle a Feijóo que el agua de C-LM "no se toca": "Ni una gota fuera"

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez. - PSOE

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha retado al presidente del PP regional, Paco Núñez, a tener la "valentía" de decirle a su jefe, Alberto Núñez Feijóo, este viernes en Toledo, que el agua de Castilla-La Mancha "no se toca".

"El agua se necesita aquí en las cuencas cedentes, se necesita para nuestro desarrollo, para nuestro presente y nuestro futuro, para nuestros agricultores y ganaderos", ha reivindicado en rueda de prensa desde la sede regional del partido la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez.

Ha pedido a Núñez que aproveche la oportunidad de tener "cara a cara" a Feijóo, quien luego en Madrid dice "que el agua de Castilla-La Mancha vaya para el Levante y que el agua del Sorbe para Madrid, y lo dice con López Miras al lado, no se esconden", ha criticado.

Y ha añadido que "el que sí se esconde para defender los intereses de Castilla-La Mancha es Núñez, que tiene más peligro que cinco años de sequía".

Ha asegurado que "no sería comprensible para ningún ciudadano" que Núñez, tras haber visto las peticiones "abiertamente" de agua para Levante, que también hablan del Júcar o del Segura, es decir, de todas y cada una de las cuencas de la región, "siga manteniendo un silencio cómplice ante declaraciones tan alarmantes".

"Esperamos que hoy no lo deje pasar, esperamos y deseamos que hoy sea capaz, que sea valiente", ha incidido, al tiempo que ha advertido de que los silencios son "peligrosos", y ha preguntado a Núñez cómo va a explicar a los agricultores que no van a poder regar sin un plan hidrológico que garantice sus intereses.

Así, Tita García ha reclamado explicaciones a los 'populares', pues ayer mismo Feijóo estuvo "rodeado de parlamentarios europeos en Bruselas a los que Núñez recibe luego aquí en Toledo o en cualquier otro pueblo o ciudad de Castilla-La Mancha con honores y les dice que son unos grandes parlamentarios", si bien "no defienden" el agua en Bruselas, ni son capaces de decir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen "no a los recortes de la PAC", ha lamentado.

Unos recortes que, unidos al asunto del agua, afectarían a los agricultores castellanomanchegos, y el presidente Page ya ha dicho que no los va a aceptar, ha recordado y ha subrayado que en ello se está trabajando tanto desde el Gobierno de Castilla-La Mancha como a través de la eurodiputada socialista en Bruselas, Cristina Maestre.

El PP de Núñez, ha concluido, "nos hace temer lo peor, no sabemos a qué pactos ha tenido que llegar con Feijóo, con Tellado, para que le dejaran volver a ser candidato, pero mucho nos tememos que esos pactos han pasado por no defender a Castilla-La Mancha".